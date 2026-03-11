イランがエネルギー輸送の要衝のホルムズ海峡に機雷の敷設を始めた、とアメリカメディアが伝えました。トランプ政権の対応について、NNNワシントン支局の山崎大輔記者が伝えます。

◇

原油価格の高騰がトランプ大統領の急所とみたイランは、ホルムズ海峡を事実上封鎖し、圧力をかけています。

CNNは10日、イランがホルムズ海峡で機雷の敷設を始めたと報じました。トランプ大統領は、すぐにこの報道を否定し機雷が敷設された場合は「軍事的報復は前例のない規模となる」と警告しています。

また、アメリカ軍は機雷を敷設する船舶16隻を撃破したとする動画を公開しました。

原油価格高騰への懸念の払拭のためトランプ氏はアメリカ軍がタンカーの護衛をすると表明していますが、ロイター通信は海軍が「現時点では攻撃を受けるリスクが高い」として護衛を拒否していると報じました。

一方、エネルギー長官は10日、SNSに「アメリカ軍がタンカーの護衛に成功した」と投稿しましたが、その後、削除しました。ホワイトハウスの報道官も会見で否定するなどトランプ政権の混乱ぶりがあらわになっています。

――トランプ大統領はなぜ原油価格の高騰にこれほど神経をとがらせているのでしょうか

11月に中間選挙を控えるトランプ大統領としては、原油価格が高騰し、ガソリン価格や物価が上がり国内の批判が高まることはなんとしても避けたいです。そのため、軍事作戦について「もうすぐ終わる」と発言するなど出口を模索し始めています。

また、アメリカメディアのインタビューでイランとの対話は「条件次第では可能」と語るなど早期終結への思惑をにじませました。しかし、イランは「戦闘の終結を決めるのは我々だ」と反発しているほか、イスラエルはイランの体制転覆を目指し攻撃を続ける考えです。