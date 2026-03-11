少ないごはんで満足するためには？１日どれくらいの「炭水化物量」がベストなのか【炭水化物の話】

少ないごはんで満足するためには？１日どれくらいの「炭水化物量」がベストなのか

１日・１食あたりの糖質摂取量は？

血糖値が上がることを防ぐために、糖質を一切摂らなければいいのかというと、そうではありません。その理由は長続きしないからです。例えば、ご飯やうどん、ラーメン、パスタをはじめ、果物もお菓子も食べない生活を想像してみてください。なんとも味気ないうえに、ストレスも溜まると思いませんか。

さらに、糖質を含む食品の多くが食物繊維も含んでいるため、糖質断ちをすれば同時に食物繊維の摂取量も激減してしまいます。おいしい食事を楽しみながら、血糖値を下げられるのが「ロカボ」です。ゆるやかな糖質制限が可能で、リバウンドもしません。「ロカボ」における１食の糖質量は20～40ｇです。この量を効率よく摂取する方法は３つあります。１つ目は主食とおかずで半分ずつ摂る方法です。

糖質20ｇは、ご飯50ｇに匹敵しますので、主食もおかずも少なめに抑えるという食べ方です。おにぎり１個、あるいは４枚切りの食パン１枚が糖質40ｇですので、主食で糖質をもう少し摂っておかずをゼロに近づけるというのが２つ目の方法。３つ目は、主食を食べず、おかずだけで糖質20～40ｇを摂るという方法です。これらの食べ方を日替わりのルーティンで実行するなどして、無理なく続けられる習慣を身に付けていきましょう。

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 炭水化物の話』

著：山田悟