一人暮らしなのでエアコンは使わず「こたつ」か「電気毛布」で冬を乗り切ります。1ヶ月の電気代を比較すると、どちらがお得なのでしょうか？

「こたつ」と「電気毛布」の1ヶ月の電気代を比較

こたつや電気毛布の1時間の電気代は、「消費電力（キロワット）×電気料金単価（円／キロワットアワー）」で計算できます。

消費電力は商品の取扱説明書などに記載されていますが、ワットで記載されている場合は「÷1000」をしてキロワットに直しましょう。また、電気料金単価は公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会が目安としている「31円／キロワットアワー」を使用します。

例えば、消費電力300ワットのこたつで1時間あたりの電気代は、「300ワット÷1000×31円／キロワットアワー＝9.3円」です。この式に当てはめて計算すると、消費電力50ワットの電気毛布を使用する場合、1時間あたりの電気代は「50ワット÷1000×31円／キロワットアワー＝1.55円」になります。

こたつと電気毛布について、それぞれの1日の使用時間別に1ヶ月あたりの電気代を、図表1にまとめました。

図表1





「こたつ」のメリット・デメリット

筆者作成1ヶ月あたりの電気代を比較すると、電気毛布のほうが1000～2000円程度安くなることが分かります。ただし、こたつも電気毛布も設定温度や運転の強さなどによって消費電力が変わるため、電気代も変わってくるでしょう。

こたつのメリットは、手足をすぐに温めやすいところでしょう。電源を入れるとすぐに温かくなるため、帰宅後の冷え切った手足を手軽に温めることが可能です。

また、使用しても部屋の空気が乾燥する心配が少なく、室内を過ごしやすい湿度に保てます。さらに、石油ストーブのような灯油をつぎ足す必要がないことや、火災の心配が少ないこともメリットです。

その反面、部屋全体が暖まらないことや、場所を取ること、掃除がしづらいことなどがデメリットとしてあげられます。



「電気毛布」のメリット・デメリット

こたつより電気代が安く済む電気毛布ですが、ほかの暖房器具に比べて購入費用が安いことや、軽量で持ち運びが楽なことなど、さまざまなメリットがあります。ひざ掛けタイプや肩掛けタイプなどサイズも豊富にあるため、必要性に応じて選べるでしょう。

ただし、こたつ同様に部屋全体は暖かくなりません。また、体の同じ部分を温め続けていると低温やけどのおそれがあるため、使用する際は注意が必要です。そのほかにも、洗濯できない製品があることや、処分する際に分別が必要なことなどの注意点もあります。



こたつより電気毛布はメリット・デメリットを比べて、自分の暮らしに合うほうを選ぼう

こたつや電気毛布の電気代は、消費電力や使用時間によって変わります。消費電力はこたつより電気毛布のほうが低く、同じ使用時間でも製品や条件次第では、電気毛布のほうが1ヶ月あたり1000～2000円程度安くなる可能性があります。

ただし、こたつも電気毛布も部屋全体を暖めるには適していません。エアコンなしで冬を乗り切るにあたって、それぞれのメリットとデメリットを比較したうえで、どちらが自分の生活に合っているか考えてみるとよいでしょう。



