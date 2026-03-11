この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

幼稚園の入園準備、本当にそれで合ってる？12人産んだ助産師が語る「たかが幼稚園やん」の真意

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人の子どもを産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で「【幼稚園準備】入園前に本当にやっておきたいこと！」と題した動画を公開。幼稚園入園を前に、オムツ外しなどの準備に追われがちな保護者に向けて、本当に大切な心構えについて自身の経験を交えながら解説した。



HISAKOさんはまず、多く保護者が入園前に園から求められるスキル（オムツ外し、挨拶、衣服の着脱など）を子どもに習得させようと焦ってしまう現状に言及。しかし、自身の最初の子育てを振り返り、「初めて幼稚園児の母になる事が初めてなので、分かんない事だらけですっごい不安やった」と当時の心境を吐露。他の子どもができているのを見ては「うちの子にこれ出来るんかな」と焦り、無意識のうちに子どもにプレッシャーをかけていたと語る。



実際に、長男が小学校に入学する前には、HISAKOさんが「1年生になったらちゃんとしな」などとプレッシャーをかけすぎた結果、長男はストレスで食事がとれなくなり、入学式前日には寝違えを起こしてしまったという。こうした経験から、親の焦りや緊張が子どもに伝わり、心身に悪影響を及ぼす「悪循環」に陥る危険性を指摘した。



その上でHISAKOさんは、「幼稚園児になるからこうなければならない、っていう事って無いんです」と断言。オムツ外しなどのスキルは、入園後に周りの友達がやっているのを見て、子ども自身が「自分もやりたい」という意欲を持ってから自然にできるようになるものだと説明する。特に4月生まれの子と3月生まれの子では約1年の発達差があることに触れ、同じことを求めること自体の難しさを示した。



結論として、入園前に親がすべき最も重要な準備は、スキルの「練習」をさせることではなく、「子どもに幼稚園が楽しみになる」ような声かけをすることだと強調。「家には無いおもちゃがいっぱいあるよ」「めっちゃ優しい先生がいるねんて」など、ポジティブな言葉で期待感を育むことが、子どものメンタルを整え、円滑な園生活のスタートにつながるとまとめた。