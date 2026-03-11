この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人の子どもを産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で「【幼稚園準備】入園前に本当にやっておきたいこと！」と題した動画を公開。幼稚園入園を前に、オムツ外しなどの準備に追われがちな保護者に向けて、本当に大切な心構えについて自身の経験を交えながら解説した。

HISAKOさんはまず、多く保護者が入園前に園から求められるスキル（オムツ外し、挨拶、衣服の着脱など）を子どもに習得させようと焦ってしまう現状に言及。しかし、自身の最初の子育てを振り返り、「初めて幼稚園児の母になる事が初めてなので、分かんない事だらけですっごい不安やった」と当時の心境を吐露。他の子どもができているのを見ては「うちの子にこれ出来るんかな」と焦り、無意識のうちに子どもにプレッシャーをかけていたと語る。

実際に、長男が小学校に入学する前には、HISAKOさんが「1年生になったらちゃんとしな」などとプレッシャーをかけすぎた結果、長男はストレスで食事がとれなくなり、入学式前日には寝違えを起こしてしまったという。こうした経験から、親の焦りや緊張が子どもに伝わり、心身に悪影響を及ぼす「悪循環」に陥る危険性を指摘した。

その上でHISAKOさんは、「幼稚園児になるからこうなければならない、っていう事って無いんです」と断言。オムツ外しなどのスキルは、入園後に周りの友達がやっているのを見て、子ども自身が「自分もやりたい」という意欲を持ってから自然にできるようになるものだと説明する。特に4月生まれの子と3月生まれの子では約1年の発達差があることに触れ、同じことを求めること自体の難しさを示した。

結論として、入園前に親がすべき最も重要な準備は、スキルの「練習」をさせることではなく、「子どもに幼稚園が楽しみになる」ような声かけをすることだと強調。「家には無いおもちゃがいっぱいあるよ」「めっちゃ優しい先生がいるねんて」など、ポジティブな言葉で期待感を育むことが、子どものメンタルを整え、円滑な園生活のスタートにつながるとまとめた。

YouTubeの動画内容

00:04

4月から3歳児、幼稚園入園！その前にやっておくべきこと
01:25

自身も長男の入園時は不安だらけ「うちの子に出来るんかな」
03:20

「幼稚園児になるからこうなければならない」は間違い
06:29

スキルは周りの子を見て「やりたい」と思ってから身につく
10:11

入園前にママがすべき一番の準備とは？

関連記事

「お金なくてもなんとかなるよは無責任」3人目の壁に悩む親たちへ。子育てのリアルな金銭問題

「お金なくてもなんとかなるよは無責任」3人目の壁に悩む親たちへ。子育てのリアルな金銭問題

 首すわり前の「縦抱き」は危険？意外と知らない“安全な抱っこ”の鉄則、助産師が3つのポイントを解説

首すわり前の「縦抱き」は危険？意外と知らない“安全な抱っこ”の鉄則、助産師が3つのポイントを解説

 生後2カ月の「クーイング」に反応しないと悪影響？ 12人産んだ助産師が「ネットの不安情報」を一刀両断

生後2カ月の「クーイング」に反応しないと悪影響？ 12人産んだ助産師が「ネットの不安情報」を一刀両断
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル_icon

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 60.60万人 3046 本の動画
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人
youtube.com/channel/UCgLt6RS5cHmL6i15sbu2kGw YouTube