YouTuberの懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「短期では終わらせない世界秩序の再構築です」を公開した。中東におけるイスラエルとイランの紛争を入り口とし、大国の思惑が複雑に絡み合う世界規模の体制変化について独自の視点で語っている。



動画の冒頭で氏は、現在の中東情勢を単なる国家間の衝突ではなく「イランという国ではなく、イラン政権を潰す戦争」だと定義した。軍事基地や政府施設、石油施設といった国家の根幹を狙う攻撃が続いている点を挙げ、「完全に体制崩壊作戦です」と指摘。さらに、過去の戦争と比較して民間人の犠牲が圧倒的に少ないことに着目し、これを意図的なものだと分析した。大規模な虐殺が起きれば国際社会が敵に回るため、非難を避けつつ体制を解体する戦略が取られていると解説した。



中盤では、アメリカをはじめとする同盟国が周到に連携している状況に言及し、日本政府もこの構図を事前に把握しているはずだと推測した。その上で、一連の動きの最終的な目的について「答えは中国です」と断言。イランを崩壊させてエネルギー供給網を断つことで成立する実質的な「対中国戦争です」という説を展開した。さらに、現代の武力衝突が戦車から無人機へと移行している点に触れ、「主役はドローンです」と語気を強め、周辺諸国が次なる事態に備えて兵器を大量調達している現状を説明した。また、短期決戦を避け、金融や半導体、石油などのライフラインを徐々に封鎖して標的を追い詰める手法を「茹でガエル戦略」と表現した。



終盤、氏は日本のマスメディアによる報道姿勢に対して強い違和感を口にした。「日本のテレビや新聞は一切しゃべらない」と現状を憂い、「明らかに偏向報道」「アメリカ悪いんやなって心底思えるような構成」になっていると厳しく批判した。



最後に、現在起きている事象の連鎖は単なる局地的な紛争ではなく、何段階にもわたって時間をかけて進行する大掛かりな構図であると結論づけた。「明らかに中国に向けての戦いだと思っています」と念を押し、表面的な事象にとらわれない視点を提示して動画を締めくくった。