子どもが大学受験に全落ちし、浪人して予備校に通いたいと言っています。浪人1年で予備校代や生活費を含めると総額いくらくらい必要ですか？

予備校に通う場合の年間費用の目安

浪人して予備校に通う場合、まず大きな負担となるのが予備校の学費です。大手予備校の浪人生向けコースでは、年間の授業料はおおむね70万円～100万円程度が相場とされています。これに加えて、入学金が10万円前後、模試や教材費が数万円かかる場合もあります。

また、志望大学のレベルや受講する講座数によって費用は変わるため、難関大学を目指して講座を多く受ける場合には、年間で100万円を超えることもあります。結果として、予備校関連の費用だけでも80万円～120万円程度になるケースが多いでしょう。



自宅通学か一人暮らしかで大きく変わる生活費

浪人にかかる費用は、生活環境によっても大きく変わります。自宅から予備校に通う場合、主に交通費や昼食代、教材費などが中心となり、年間で10万円～30万円程度に収まることもあります。

一方、地方から都市部の予備校に通うために一人暮らしをする場合は、家賃、光熱費、食費などが必要になります。家賃が月5万円なら年間60万円、生活費を含めると年間120万円以上になるケースも珍しくありません。

このように、生活費は居住形態によって大きく異なり、費用全体を考えるうえで重要なポイントとなります。



浪人1年間にかかる総額の目安

予備校費用と生活費を合計すると、浪人1年間に必要な金額は状況によって大きく変わります。自宅から予備校に通う場合は、予備校費用80万円～120万円に加えて生活費10万円～30万円程度となり、合計で約90万円～150万円が目安です。

一方で一人暮らしをする場合は、予備校費用に加えて年間100万円前後の生活費が必要になるため、総額は180万円～250万円程度になることもあります。

株式会社エンライクが浪人生を持つ保護者を対象に行ったアンケートによると、浪人生の年間教育費は「100万円以上150万円未満」を支出している保護者がもっとも多く23.3％（70人）、次いで「70万円以上100万円未満」が18.0％（54人）となっており、実際の支出額も100万円前後に集中していることがわかります。

さらに、受験料や交通費、参考書代などの細かな出費もあるため、多少余裕を持って資金計画を立てておくことが大切です。



浪人費用を抑えるための工夫

浪人生活の費用を抑えるためには、いくつかの工夫があります。まず、予備校によって学費は異なるため、複数の予備校を比較して検討することが重要です。成績によって授業料が減免される特待制度を設けている予備校もあります。

また、自宅から通える予備校を選ぶことで、家賃などの生活費を大きく抑えられます。さらに、必要な講座だけを受講する、参考書を活用して自習時間を増やすなど、学習方法を工夫することも費用節約につながるでしょう。

浪人は精神的にも経済的にも負担が大きいため、事前に家族でよく話し合い、無理のない計画を立てることが大切です。



浪人費用は生活環境によって100万円～250万円程度が目安

浪人して予備校に通う場合、主な費用は予備校の授業料と生活費です。予備校の学費は年間80万円～120万円程度が一般的で、自宅通学なら総額90万円～150万円ほどに収まるケースが多いでしょう。

一方、一人暮らしをする場合は家賃や生活費が加わり、年間180万円～250万円程度になることもあります。浪人は将来を左右する大切な1年となるため、費用面もしっかり確認し、家庭の状況に合わせた計画を立てることが重要です。



出典

株式会社エンライク【調査レポート】浪人生の教育費、月額は5~10万円が多数派一方年間では約3人に1人が100万円以上の支出

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー