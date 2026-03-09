イラン情勢を受け、きょうの株価は先週末より2892円安で取引を終え、過去3番目に大きい下げ幅を記録しました。その理由は原油価格の高騰。私たちの生活にも影を落とし始めています。

“イラン攻撃ショック”に日本経済が揺れています。

「今年最大幅の下げですね。パニック売りにもなってるかな」

“パニック売り”と指摘されたきょうの値動き。

記者

「行きそうですね、行きますね。値下がり幅4000円を超えました」

午前中には一時4200円を超え、結局、終値は2892円値下がりし、5万2728円で取引を終えました。終値としては過去3番目の下げ幅です。

投資家

「もうきょうは見ない。個別株は」

「一時的な下落では済まない可能性もある。そこはちょっと心配」

この“歴史的な急落”の要因は原油の急騰。イラン情勢の長期化の懸念などから原油の先物価格は一時1バレル＝119ドル台をつけました。

この原油の高騰がさらなる物価高を招き、景気が冷え込むとの見方が広がっているのです。

先月末には6万円も視野に入っていた株価。イラン情勢がこのまま長期化した場合、どんな影響が及ぶのでしょうか？

ニッセイ基礎研究所 井出真吾チーフ株式ストラテジスト

「状況がさらに悪化することがあれば、株価はさらに下落して5万円割れとか、場合によっては4万5000円ぐらいまで頭の隅には置いておいた方がいい」

仮に原油価格がさらに上がれば、株価の下落は避けられないといいます。

さらに、懸念されているのが…

ニッセイ基礎研究所 井出真吾チーフ株式ストラテジスト

「日本はエネルギーのほとんどを輸入に頼っているので、円安、円が売られやすい状況。日本の財政が傷つくという話になりかねない。結果的に日本国債も売られてしまう。トリプル安の可能性も高まってきている」

株安・円安・債券安＝いわゆる「トリプル安」を招く可能性があると指摘します。

原油の高騰は、すでに私たちの生活にも影を落とし始めています。