YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「キツイけど稼げるメーカー7選」と題した動画を公開。工場勤務の中でも特に収入面で魅力的な「車体メーカー」に焦点を当て、その実態と具体的な求人情報を解説した。



動画に出演した工場転職のプロ・ケンシロウ氏は冒頭、「正直ラクじゃないです。でも稼げるし、続く人が多い」と切り出す。なぜ車体メーカーが高収入なのか。その理由として「人が定着しない」「残業・夜勤がある」「大手のため簡単に条件を下げられない」という3点を挙げた。労働負荷や人間関係の厳しさから離職が起きやすい分、人手不足を解消するために高待遇が維持されているという構造だと解説する。



動画ではエリア別に具体的な求人を紹介。東北エリアの「トヨタ自動車東日本（岩手工場）」では、寮費が1年間無料に加え、「入社特典100万円」が支給される事例を取り上げた。ケンシロウ氏は「最近100万円よく出てますね」と、その金額の大きさを強調する。また、九州エリアの「ダイハツ九州（大分・中津工場）」については、生産台数や車種が多く作業が大変で「軍隊と言われます」と現場の厳しさに触れつつも、手当が「110万円」に大幅アップしている現状を明かした。このほか、残業が月40時間程度発生する現場や、土曜日出勤があるケースなど、高収入の裏にある労働条件についても詳細に語られている。



ケンシロウ氏は、中途採用においては「この2月3月がほぼ限界」と述べ、4月の新入社員入社前に動くことの重要性を説いた。時期を逃すと好条件の求人が変動する可能性があるとし、短期集中で稼ぎたい層に向けて早めの行動を推奨して締めくくった。