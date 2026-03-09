(C)2007,2008,2009 ⾕川流・いとうのいぢ／SOS団

TVアニメ放送開始20周年を記念して、「涼宮ハルヒの憂鬱」の再放送が決定。TOKYO MXでは3⽉30⽇より毎週⽉曜⽇22時30分から放送、BS11では第1話のみ4⽉1⽇(水)25時、第2話以降は4⽉6⽇より毎週⽉曜⽇23時30分から放送する。TVerでも配信される。

今回の再放送では、原作⼩説1巻⽬の「涼宮ハルヒの憂鬱」に各短編エピソードを順不同に⼊れた14話分を2006年放送時と同じエピソード順で放送。「当時のスタッフが考え抜いて決めた放映順で、改めてTVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』をお楽しみください」としている。

【放映エピソード】 第1話 朝⽐奈ミクルの冒険 Episode 00 第2話 涼宮ハルヒの憂鬱I 第3話 涼宮ハルヒの憂鬱II 第4話 涼宮ハルヒの退屈 第5話 涼宮ハルヒの憂鬱III 第6話 孤島症候群(前編) 第7話 ミステリックサイン 第8話 孤島症候群(後編) 第9話 サムデイ イン ザ レイン 第10話 涼宮ハルヒの憂鬱IV 第11話 射⼿座の⽇ 第12話 ライブアライブ 第13話 涼宮ハルヒの憂鬱V 第14話 涼宮ハルヒの憂鬱VI【放送情報】 TOKYO MX3⽉30⽇より 毎週⽉曜 22時30分～※Tverでも同様の配信ありBS11(第1話)4⽉1⽇ ⽔曜⽇ 25時～(第2話以降)4⽉6⽇より 毎週⽉曜 23時30分～

