【殿堂入り】材料2つの簡単「マシュマロクッキー」がホワイトデーにぴったり

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.112】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

材料2つのサクサククッキー

3月14日のホワイトデーはもうすぐそこ。手作りのお菓子をプレゼントする予定がある方は、何を作るかもう決まっているでしょうか？まだという方は、とっても簡単な「マシュマロクッキー」を作ってみませんか。1200人以上から「おいしい！」とつくれぽが届いている、殿堂入りのレシピをご紹介します。

つくれぽ1200件超の人気レシピ「簡単！マシュマロクッキー」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：マシュマロは半分に切る！



ポイント2：アーモンドは押し込むように乗せる！



マシュマロは半分に切ってから、オーブン用の天板に並べます。こうすることで、焼き色がきれいにつくそうですよ。切らずに焼いた場合でもサクサク食感にはなりますが、表面にはあまり焼き色はつきません。マシュマロをオーブンで焼いてぷっくりしてきたら、アーモンドを乗せます。この時、指で少し押し込むようにして乗せるのがポイントです。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも、「何度作っても失敗知らず！おもたせに最適＆最高です」「計量もなし。本当に手間なしでクッキーが作れました！」といった声がたくさん届いています。

色のついたマシュマロを使ったり、アーモンドの代わりにくるみや動物型のビスケットを使ったりと、アレンジの参考になるつくれぽもたくさん。プレゼント用に作ったという方のつくれぽも多いんですよ。簡単でおいしいマシュマロクッキーで、楽しいホワイトデーをお過ごしくださいね。

（TEXT：菱路子）

