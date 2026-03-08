女性阪神ファン約3000人に聞いた「推し選手ランキング」その意外な結果とは？上位選手の傾向はイケメン＆ドラマ性

“おひとりさま”や “草食系男子”などの流行語を世に広めたマーケッターの牛窪恵さんが、マーケティングの視点から、阪神を推すことでいかに幸福感に満たされるかを綴った『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう マーケッターが気づいた「効果と法則」』が3月5日に発売された。



著書の中でTORACO（女性阪神ファン）2868人にアンケートを実施し、好きな選手をランキング化。タイガースの選手やＯＢで、もっとも女性にモテるのは誰なのか？「推しランキング」の結果とその傾向を牛窪さんに分析してもらった。

投手はイケメン＋ドラマ性がポイント

――著書で紹介された「推しランキング」は投手部門と野手部門で分かれていますが、それぞれの傾向はありますか？

牛窪恵（以下、同） まず投手ですが、ざっくり言うと、テレビ中継や動画などで野手に比べて露出時間が長く、ゲームを支配する主役なので、特に“イケメン”が上位にランクインしている印象です。

一方で、野手では投手以上に“成績”を重視する声が目立ちました。また、投手は個人としての活躍が評価されていましたが、野手はチームプレーの精神が強い印象の選手が人気なようです。

――それを踏まえてランキングを見ていきましょう。まずは投手編です。

第1位 才木浩人 141票

第2位 岩崎優 83票

第3位 湯浅京己 57票

第4位 伊藤将司 45票

第5位 大竹耕太郎 36票



まず才木投手、湯浅投手、伊藤投手といった、普段からTORACOに「イケメン」と評価されている選手が上位を占めているのが分かります。ただ、もう1つ気づくのは、才木投手をはじめ、ケガなどに苦しんだ投手が何人も含まれていること。

たとえば、才木投手は「トミー・ジョン手術」を経験していますし、湯浅投手は「胸椎黄色靭帯骨化症」という国指定の難病にかかって大手術を経験しました。6位以下にも、そうした苦労を知る選手が散見されます。

日本語には「判官びいき」という言葉がありますが、一般に人は、弱者や不運な人など（アンダードッグ）に感情移入したり応援したりしやすい。「アンダードッグ効果」とも呼ばれます。とくに女性は、「守ってあげたい」という母性（庇護欲に近い感情）を抱きやすいので、上位にも6位以下にもそうした選手がランクインしたのだと思います。



――苦労している選手のほうが、感情移入しやすいと。

そうですね。そのあたりは推し活のひとつの醍醐味かと思います。「プロセスエコノミー」という言葉をご存じでしょうか。最初から完成された存在がドンと登場するよりも、不完全な存在が少しずつ成長していくプロセス（過程）を発信し続けたほうが、ファンの熱意が醸成されやすい。なぜならその過程には、成長するまでの「ストーリー」があるからです。



韓国アイドルのBTSも、下積みが長かったですよね。推し活では、最初から売れていたり苦労知らずだったりする対象よりは、下積み生活が長いなど苦労のストーリーがあったほうが「応援してあげたい」との思い入れが生まれやすい。

また、下積みから推しを支え続ける推し仲間どうしが連帯することで、横の繋がりができていく。それが、前回お伝えしたウェルビーイングの要素の一つである「社会的繋がり」にも発展し、幸福感を後押ししやすくなるんです。

――昨年、すばらしい成績を残した石井大智投手は、トップ5には入りませんでしたね。

石井投手は本調査の時点では、大きなケガや病気に見舞われてはいませんでした。ただ今年2月、沖縄での春季キャンプ中にアキレス腱断裂という大ケガをしてしまい、楽しみにしていた3月の「ＷＢＣ（ワールドベースボールクラシック）」にも出場できなかった。この逆境を乗り越えたとき、石井投手を推す女性ファンはかなり増えると確信しています。

振り返れば、2023年の日本シリーズ第4戦。ピッチャー交代の場面で、ケガから復帰した湯浅投手の名前がコールされたとき、ワーッと球場の空気が一変する大歓声が挙がりました。私も含め阪神ファンは、石井投手の復帰登板の試合でもこのような光景が見られるのではと、今から想像してワクワクしているんです！

――ドラマ性が大事なんですね。

その意味でもう一人、注目すべきは、2位の岩崎投手。彼はいわゆるイケメンタイプではありませんし、自身の野球キャリアでケガや病気など、才木投手や湯浅投手のような人間ドラマを披露してもこなかった。それでも2位に入ったのは、彼の内面によるところが大きいと思います。

たとえば、2023年のリーグ優勝決定試合で岩崎投手が「登場曲」に使ったのは、ゆずの『栄光の架橋』。その年に28歳という若さで亡くなった、元チームメイトで岩崎投手の同期でもあった故・横田慎太郎さんが、現役時代に登場曲として使っていた曲を流し、横田さんの思いを背負ってマウンドへと向かったのです。

この時の甲子園の盛り上がりもすさまじかった。私をはじめ、多くの阪神ファンは感動して涙を流しました。そういった岩崎投手の思いやりや人間性も、ランキングに大きな影響を与えた一因かと思います。

阪神でもっともモテる野手は…？

――続いて野手編です。

第1位 近本光司 279票

第2位 佐藤輝明 271票

第3位 大山悠輔 196票

第4位 木浪聖也 170票

第5位 森下翔太 153票

１位を僅差で争ったのは、近本選手と佐藤選手。ふたりとも押しも押されもせぬ主力選手ですが、近本選手は故郷の淡路島や毎年自主トレを行なう沖永良部島の子どもたち向けに、野球教室を開いたり野球道具を寄贈したりと、貢献活動を続けています。ここも、TORACOに支持されたポイントでしょう。

なぜなら、人はよい行ないをしたり、見返りを求めずにそれを応援したりすることで、脳の報酬系が刺激されて幸福感がもたらされる「ヘルパーズ・ハイ効果」を体感することがあります。近本選手を応援するTORACOたちは、間接的に自身もヘルパーズ・ハイ効果を得ているのかもしれません。

また、マジメな印象の近本選手ですが、試合中にまれに見せるお茶目な行動や表情に、キュンとくるTORACOも多いことが、今回のアンケート後の個別取材でわかりました。これは「ゲインロス効果」、いわゆる“ギャップ萌え”ですね。

――10位以内には、昨季で引退した原口文仁選手も、ランクインしています。

原口選手も先ほどと同じで、苦労の末、大腸がんを乗り越えたというドラマ性が、人気を後押ししたのではないかと思います。本当に熱い、努力家の選手でしたから。

――ちなみに、牛窪先生の推しの選手は誰ですか？

はい、森下選手です。正直、もう少し上の順位かな……と思ってました（笑）。ですが実は、6位の選手とかなり僅差だったんです。

4位の木浪選手は、SK-IIのローションや乳液を使うなど、肌がキレイなイケメンとしても知られているんですが、とても後輩思いで、ベンチで泣いている選手に寄り添う姿が何度も目撃されています。こういうシーンも、TORACOの胸に刺さったのではないでしょうか。

一方で、森下選手はチャンスに強い「お祭り男」で、グッズもすごく売れているんですが……。ただ球場で観察する限り、森下選手のユニフォームを着ているのは男性ファンが多い印象です。

彼は（アンケート実施時は）入団3年目ということもあって、佐藤輝明選手の「弟分」のようなキャラでした。ですが、今年のドラ1ルーキーの立石正広選手とは、以前から同じトレーニング施設を利用する顔見知りで、早くもいろいろアドバイスしたりとお兄さんっぽくなってきています。木浪選手のような優しさが発揮できれば、TORACOの母性をくすぐるのも時間の問題だと思いますよ！

――何年か後に同じアンケートをやれば、1位になってるかもしれませんね！

ただ、ファン心理は複雑で、いまや森下選手のファンだと言うと、「あ、あなたもね」ってミーハー扱いされるじゃないですか（笑）。それが悔しい。

私は森下選手を、ドラフト会議でタイガースに引き当てられたその日（外れ1位）からずっと、応援しています。彼が1年目、チャンスで打てずに2軍に落とされたり、ベンチで泣いて木浪選手に慰められたりしたときから、ずーっと見てきたので、少しずつ成長していく姿に、先ほどの「プロセスエコノミー」に象徴される幸福感を覚えています。

でも森下選手は、すでにスターの領域にまで上がっちゃいましたよね。ゆえに、同じような「成長」による幸福実感を再び味わおうと、若手の中から“ネクスト推し”を探索中です。推し活は、時代に“アジャイルする”（素早く変化に対応する）ことで、持続的な幸福感を味わいやすくなるので！

取材・文／武松佑季

