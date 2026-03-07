なぜやめられない？不倫を“繰り返してしまう”男性の行動パターン
一度だけの過ちではなく、不倫を繰り返してしまう男性には、共通する行動パターンがあります。そこにあるのは強い愛情ではなく、行動の癖です。
刺激をストレス解消にしている
仕事の疲れ、不満、承認欲求。その逃げ道として女性関係を使うと、不倫は“ご褒美行動”になります。ストレス→刺激→快感の流れが固定化して、やめられなくなるのです。
リスクを過小評価している
「バレなければOK」「前も大丈夫だった」など、成功体験が重なると警戒心は無意識のうちに下がっていくことに。すると反省よりも“なんとかなる”思考が強くなり、結果的に繰り返すようになっていくのでしょう。
不倫を自分の環境のせいにする
「家庭がうまくいってないから」「寂しかったから」と、不倫の原因を自分以外に置く姿勢も、不倫を繰り返す男性の典型パターン。自己正当化が当たり前になると、「自分の選択は悪くない」と考えるようになっていきます。
罪悪感を分断している
家庭と不倫を頭の中で切り分けてしまうのも、不倫を繰り返す男性の特徴の１つ。感情を区分けできるタイプの男性ほど、継続しやすい傾向があります。
不倫が習慣化する男性は、行動パターンを変える気が本人にないだけ。本気でやめさせたいなら、感情よりも思考の見直しを求める必要があるでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「最近、会話してないかも」夫の不倫が始まる前に見られる“定番サイン”