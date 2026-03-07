“女子アナ界No1” と称される圧倒的なスタイルで数々の雑誌の表紙を飾ってきた白戸ゆめのが、待望の1st写真集を4月21日（火）に発売することが決定した。撮影の舞台はタイ・パタヤ。

「撮影で海外に行くのが初めてで、タイにも初めて訪れました。ご飯がとにかく美味しくて、ロケ中は美味しいものを食べたい気持ちと、食べすぎると次の日に響いてしまうという気持ちのせめぎ合いでした（笑）。これまで見せてこなかったカットや表情も含めて、かなり大人っぽく撮影していただけて、30歳の節目に出すのにふさわしい作品になったと思っています」

初めての写真集ということもあり、 “白戸ゆめのらしさ” が詰まった作品になっている。

「衣装はたくさんアイデアを出させていただいて、例えば今回解禁されたカットの中だと、テニスウエアのカット。父がテニスプレーヤーという環境だったので、テニスは自分を形づくった大きな要素なんです。一時期は距離を置いていましたが、自分を語るうえで欠かせないものだと思い、今回あえて取り入れました。他にも私物のランジェリーを着用したり、私らしい衣装をいっぱい着ています。男女問わず、たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです！」

しらとゆめの

30歳 1995年9月28日生まれ 東京都出身 慶應義塾大学卒。2018年、KSB瀬戸内海放送入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務めた。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。そのほか最新情報は、公式X（@YumenoShirato）、公式Instagram（@yumeno.s_）にて

※白戸ゆめの1st写真集「タイトル未定」は4月21日（火）に光文社より発売！全国書店およびオンライン書店で予約受付中！

・・イベントNEWS・・

・4月21日（火）の発売当日にMUVUSにてオンラインサイン会の開催が決定！

・4月26日（日）会場：都内書店

・5月5日（火・祝）会場：未来屋書店岡山店で発売記念お渡し会も開催予定！

詳細はFLASH公式X等で随時お知らせします

写真・中村和孝

スタイリスト・筒井葉子（PEACE MONKEY）

ヘアメイク・イワタユイナ