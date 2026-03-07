Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の間、300万点以上の製品がお買い得になる「新生活セール」を開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。

SwitchBotは、スマートリモコン「SwitchBot ハブ3」を29％オフの11,980円（税込）で販売しています。

SwitchBot スマートリモコン ハブ3 赤外線家電を管理 Alexa - 2.4インチモニター付き スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub3 スイッチボット(SwitchBot) Amazon ポチップ ポチップ

テレビやエアコン、照明など、あらゆる赤外線家電をまとめて操作＆管理できるスマートリモコンです。ワンタッチでペアリングできて、初心者でも使いやすいのがSwitchBot ハブ3の特徴。独自設計の「Dial Master」を搭載し、ダイヤルを軽く回すだけで連携させたエアコンの温度を1度調節したり、照明の明るさを10％ずつ変えたりといったことが可能です。

Amazon Fire TVやApple TV、Android TVなどストリーミングデバイスのリモコンとして、ダイヤルを回してチャンネルの切り替えや音量を調節することも可能。昔ながらのダイヤル操作でリモコン同様の微調整ができるので、機械操作が苦手な人や高齢者の方にも使いやすそうです。

また、カーテンの開け閉めやロボット掃除機の起動など、SwitchBotデバイスの操作にも対応しています。

本体に搭載されている2.4インチのディスプレイでは現在地の気温や湿度、天気がひと目でわかるので、外出前にチェックすればその日の服装や傘が必要かどうかなどの判断材料に。ロック製品と連携することでドアロックの開閉状態をアイコン表示＆音声通知してくれるので、閉め忘れや半ドアの心配もありません。

ネットワークが切断したときやサーバー障害時でもBluetoothによるローカル通信でエアコン操作ができるなど、万が一のときにも頼れる存在に。最大30個のSwitchBot製品や赤外線家電をMatter経由でホームアプリに連携できるので、家中の家電を一括で管理できそうです。

日常生活をよりスマートにするSwitchBot ハブ3を、お買い得なAmazonセール中にぜひチェックしてみてください。

ダイヤル操作が特徴的なスマートリモコンおをAmazonでチェック！

※この記事のリンクから商品を購入すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 家中の家電をスマートに管理できる「SwitchBot ハブ3」がAmazon新生活セールで29％オフ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.