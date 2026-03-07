５試合で計12失点「アビスパやばくないか？」名古屋に大敗で痛恨４連敗「見ていられない」「しんどいね...」など心配の声
J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）の開幕戦は、岡山に１−１で迎えたPK戦を６−５で制した福岡。白星発進も、以降は黒星を重ねる。
２節・C大阪戦は０−２、３節・京都戦も０−２、４節・神戸戦は１−２、そして３月７日の５節・名古屋戦は、辻岡佑真の退場で１人少なくなったこともあり、１−５と大敗を喫した。
痛恨の４連敗。ここまでの５試合で計12失点。厳しい現実にSNS上では以下のような声があがった。
「アビスパ大丈夫か...？」
「アビスパやばくないか？」
「あまりにもひどい」
「見ていられないな...」
「ほんとどうしたんだ」
「何がしたいのか全くわからなかった」
「これはテコ入れしないと無理だな」
「何というかしんどいね...」
「キツくてもなんでもパワー出して上がれよ！」
「ここからどうなるかは興味深いですわ」
「ちょっと同情するかもしれん」
堅守が持ち味の１つだった福岡が苦境に陥っている。まずは守備面を立て直したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
