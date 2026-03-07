お笑いコンビ「千鳥」のノブさんの姪で、BMXライダーの早川優衣さん（24）が自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告しました。



【写真】「入籍しました！！！」夫と手つなぎ…新婚2ショット披露

「いつも応援してくださる皆様へ。直接ご報告できていない方ばかりでごめんなさい この場をお借りしてご報告させてください」という前置きをし、「入籍しました！！！」と報告。



お相手については「いつも一緒に笑ってくれる、大親友のような存在でどんなときも私を大切に想ってくれる優しくて大好きな人です」とつづり、雪景色の中で夫婦寄り添ってカメラに視線を向ける仲むつまじいツーショット写真も公開しました。



ファンからは「結婚したのおお！？」「おめでとうすぎる！！」「かわいすぎるよ〜」などの祝福の声が多く寄せられました。



早川さんはBMXライダーとして活躍しており、2013年には全日本BMX連盟ガールズ11歳から12歳クラスで年間ランキング1位になった実力者。2019年には全日本選手権3位、世界選手権にも出場。2020年にはJBMXF大東建託シリーズ第1戦チャンピオンシップで女子優勝。2025年には全日本選手権年齢別で優勝。



2023年からはタレント事務所「セント・フォース」に所属し、芸能活動も開始。千鳥が進行を務める「相席食堂」に出演したことも。早川さんのインスタグラムの過去の投稿では、レースの応援に来たノブさんとのショットや、一緒にゴルフを楽しむ様子も公開されています。