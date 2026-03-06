新たなライズ！

2026年1月19日、トヨタのインドネシア法人が「ライズ」の改良モデルを発表しました。現地市場向けに仕様を見直した一台として注目されており、SNSでもさまざまな反応が寄せられています。

ライズは、ダイハツ「ロッキー」の姉妹車（OEM車）として展開されるコンパクトSUVです。

【画像】超カッコいい！ これが トヨタ“新”「ライズ」です！ 画像で見る（63枚）

日本でも販売されていますが、インドネシア仕様は細部が異なり、現地のニーズに合わせた独自の仕様が採用されている点が特徴です。

インドネシア仕様のボディサイズは全長4030mm×全幅1710mm×全高1635mmと日本仕様よりひと回り大きく、外観の迫力や実用性を高めています。さらに、装飾パーツによって見栄えの向上も図られ、街中での存在感がより強調されています。

パワーユニットは2種類を設定しており、ひとつは最高出力86馬力・最大トルク112.8Nmを発揮する1.2リッター直列3気筒ガソリンエンジン。

もうひとつは最高出力98馬力・最大トルク140.2Nmの1リッター直列3気筒ターボエンジンです。トランスミッションは5速MTとCVTを用意し、駆動方式はFWDのみの構成となっています。

今回の改良では、スポーティさを前面に押し出した「GRスポーツ」グレードが対象となりました。

フロント・リアバンパースポイラーのデザイン変更に加え、サイドステッカーやカーボン調ドアミラーカバーを採用し、より精悍でアグレッシブな外観へと仕上げられています。

インテリアも手が加えられ、天井やピラーの内張りがライトグレーからブラックへ変更されました。センターコンソールの装飾パネルもブラックで統一され、室内全体が引き締まった印象を与えています。

ボディカラーはモノトーン7色、ツートーン5色を設定し、ブラックやホワイトに加えてイエローなど鮮やかなカラーもラインナップ。幅広いユーザーの好みに応える構成となっています。

価格はノーマルグレードが2億4285万ルピア（約230万円）から、GRスポーツが2億9130万ルピア（約270万円）からとなっています。

※ ※ ※

こうした発表を受けて、SNSでは「フロントの印象がシャープで好き」「スポーティでかっこいい」といったデザイン面への声が寄せられています。また「街乗りにちょうどいい」といった実用性を評価する反応が見られました。

さらに、「海外仕様のほうが魅力的に見える」「日本仕様にもこのデザイン来てほしい」といったコメントが上がっており、海外モデルならではの仕様に関心が集まっています。

スポーティな外観と質感向上が図られた今回の改良により、若年層を中心にさらなる人気の高まりが期待されます。