大人気極悪ド畜生スーパーヒーロードラマシリーズ「ザ・ボーイズ」より、ついに堂々の完結編となるファイナル・シーズン（シーズン5）日本語版予告編映像が公開された。ホームランダー、怖いって！

﻿

世界は、極悪非道なスーパーヒーローの頂点に立つホームランダーによって、気まぐれで自己中心的な支配が行われている。彼らに抗っている人間たちのヒューイ、マザーズミルク、フレンチーは「自由キャンプ」に囚われている。

スーパーヒーローでありながら人間側に立つアニー（スターライト）は圧倒的なスーパーヒーロー勢力に抵抗しようと奮闘する。人間側だが異常な身体能力と再生能力を持つキミコは行方不明だ。

しかしボーイズのリーダーだったブッチャーが再登場し、全てのスーパーヒーローを抹殺するウイルスを使う覚悟を決めた時、世界とそこに生きる全ての人々を永遠に変える連鎖反応が始まる。さあクライマックスだ、みんな。とんでもないことが起きる覚悟をしろ！

相変わらずの邪悪な笑みを浮かべるホームランダー。ジェンセン・アクレスによるソルジャー・ボーイも再登場。さらに「スーパー・ナチュラル」ぶり共演となるジャレッド・パタレッキの姿も。スピンオフシリーズ「ジェン・ブイ」からマリー・モロー（ジャズ・シンクレア）とジョーダン・リー（ロンドン・ソア）も登場し、物語はますます拡大。キミコ（福原かれん）も喋っている？

『ザ・ボーイズ』は、ガース・エニスとダリック・ロバートソンによるニューヨーク・タイムズのベストセラーコミックを原作とし、両者も製作総指揮を務め、製作総指揮兼ショーランナーのエリック・クリプキが作り上げたドラマシリーズです。セス・ローゲン、エヴァン・ゴールドバーグ、ジェームズ・ウィーバー、ニール・H・モリッツ、パヴン・シェティ、フィル・スグリッチャ、ミカエラ・スター、ポール・グレロング、デヴィッド・リード、ジュダリーナ・ネイラ、ジェシカ・チョウ、ガブリエル・ガルシア、オリ・マーマー、ケン・F・レビン、ジェイソン・ネッターも製作総指揮を務めた。製作はソニー・ピクチャーズ テレビジョン、Amazon MGM Studios、クリプキ・エンタープライゼス、オリジナル・フィルム、ポイント・グレイ・ピクチャーズ。

『ザ・ボーイズ』ファイナル・シーズンは2026年4月8日、 にて独占配信。全8話（初回2話一挙配信、その後毎週新エピソードを配信）。