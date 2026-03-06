「可愛さ世界一」人気の台湾チアが“胸熱”投稿…「この熱い鼓動を東京へ持っていく」日本のファンも歓喜【WBC】

人気の台湾チアが来日し、日本のファンも歓喜(C)産経新聞社

台湾プロ野球の中信兄弟でチアリーダーを務めるニコルが自身のインスタグラムを更新し、東京ドームで行われるWBC1次ラウンドへの意気込みを投稿している。

【写真】「東京ドーム、いざ出陣！！！」人気台湾チアのニコルが熱い投稿

二コルはインスタで「この熱い鼓動を東京へ持っていく 全力の叫びを台湾代表に届けよう！ 胸に刻まれた『TEAM TAIWAN』のために 東京ドーム、いざ出陣！！！」と綴り、ユニフォーム姿の自身の写真を添えている。

SNS上では台湾チアについて「台湾チアを応援するぞ」「WBCの楽しみは台湾チアだろ！ テレビ中継しろよ！」「WBCで台湾チアにしか興味が…」「台湾チアかわいい」「台湾チアの可愛さ世界一」と、日本のファンも来日に歓喜の声を上げていた。

台湾は3月5日に行われたオーストラリア戦に0−3で敗れて黒星発進となったが、平日の昼間にもかかわらず、東京ドームはファンの熱気に包まれた。その台湾は6日に日本と対戦する。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]