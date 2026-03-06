新製品の「モクバン（食べる放送）」に挑戦したマクドナルドのCEO（最高経営責任者）が苦境に立たされている。ハンバーガーの食べ方があまりにもおいしくなさそうだったため、「CEOさえ食べられないバーガー」と逆風が吹いた。

マクドナルドのクリス・ケンプチンスキーCEOは、4日にインスタグラムにオフィスで「ビッグアーチバーガー」を食べる動画を投稿した。ケンプチンスキーCEOは「わが社の新メニューが私の新しいランチメニューになるかもしれない」と述べた。

続けて「非常に独特なゴマを使っていて、バンズの中にはパティ、ビッグアーチソース、レタスが入っている」と新製品を紹介し、「私はこの製品がとても好きだ。本当においしい」と語った。

CEOはハンバーガーを一口かじった後、「とてもおいしい。マクドナルドだけが作れるハンバーガーだ」と笑った。

CEOが自らハンバーガーを食べる動画を投稿したにもかかわらず、ネットユーザーの反応は冷たかった。ケンプチンスキーCEOが動画内でハンバーガーをほんの少しかじり、ぎこちない表情でハンバーガーを食べたためだ。

ネットユーザーは「本当にハンバーガーを食べたのか？」、「撮影が終わったら吐き出してそう」、「食べたくないという表情だ」、「すぐにでも吐き出したい人みたいに見える」と酷評した。

その後、各種SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）にケンプチンスキーCEOの試食動画をパロディしたコンテンツが登場した。さらには、ライバル会社のバーガーキングでは、米国・カナダ部門のトム・カーティス代表がティックトックに新しいワッパーメニューを大きくかじる動画を投稿した。 ケンプチンスキーCEOへの当てつけのような映像に、ネットユーザーは「これぞモクバンだ」「さすがバーガーのキング」と称賛した。