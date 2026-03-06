潜望鏡が捉えた映像が公開

アメリカ国防総省（戦争省）は2026年3月4日、インド洋でアメリカ海軍の潜水艦がイランの軍艦を撃沈したと発表し、その様子を捉えた映像を公開しました。

【映像】イラン軍艦が潜水艦の魚雷で撃沈される瞬間

同日にはスリランカ沖で、イラン海軍のフリゲート「デナ」が沈没しています。

「デナ」はモッジ級フリゲートの4番艦で、2021年6月に就役。全長94.5m、最大幅11.1m、満載排水量は1372トンです。先月にはインド海軍が主催する国際観艦式と共同訓練に参加しており、イラン本土から離れていました。

ピート・へグセス米国防長官は、3月4日に開かれた記者会見で、イランの軍艦が潜水艦の魚雷で撃沈されたと述べています。公開された映像では、イランの軍艦が艦尾に魚雷を受け、凄まじい水柱が立ち上がっています。また、艦尾から沈む様子を捉えた画像も公開されました。

アメリカ海軍の潜水艦が実戦において、魚雷で敵艦艇を撃沈したのは第二次世界大戦以降では初となります。なお、イランの軍艦を撃沈した潜水艦の艦名は発表されていません。

ちなみに、現代の魚雷は基本的には敵艦に直撃させるわけではなく、艦の真下で炸裂させ、その衝撃波で船体にダメージを与えて沈めます。