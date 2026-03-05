この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

愛車を自分好みにカスタマイズする様子を届けるYouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ」が、「シフトノブ曲がってる件、ついに修正。怒涛のカスタム三連発」と題した動画を公開。スバルBRZのオーナーであるりーちゃんが、カーパーツショップ「YR-Advance」で購入した3つのパーツをDIYで取り付ける様子を紹介した。



手軽なDIYカスタムによって、愛車の内外装の印象は大きく変わる。今回紹介されたパーツは、見た目の質感を高めるだけでなく、内装をきれいに保つといった実用的な効果ももたらす。



動画で紹介されたのは、「ナンバーフレーム」「サイドマット」「カーボン製シフトノブ」の3点。まず「ナンバーフレーム」は、カーボン柄の軽量樹脂製で、縁に入るラインの色を4色から選べる。りーちゃんは、リアにオーナメントの色と合わせた「チェリーレッド」、フロントにはボディカラーとの統一感を出すために「レッド」を選んだ。



続いて、運転席のフットレスト部分を擦れや汚れから守る「サイドマット」を取り付けた。スバル車ではフットレスト部分のカーペットに穴が開いてしまうことがよくあるといい、この商品は「ユーザーの声をもとに開発された」人気商品だという。裏面には8カ所のマジックテープが施され、ズレにくい設計になっている。実際に装着すると、ペダルの傾斜にぴったりと合う「専用設計ならではのフィット感」に満足した様子を見せた。



そして最後に、視聴者から「シフトノブが曲がってます」と多数指摘されていたというシフトノブの交換に着手。「もう曲がってるとは言わせないからな！」と意気込み、YR-Advance製の「カーボン製シフトノブ」を取り付けた。鮮やかな赤色のカーボンが車内のアクセントとなり、りーちゃんは「高級感UP」とその仕上がりに満面の笑みを浮かべた。



愛車の細部にこだわることで、カーライフの満足度はさらに高まるだろう。