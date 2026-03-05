V12の伝統を受け継ぐ限定車を発売

メルセデス・ベンツ日本は、メルセデス・マイバッハ Sクラスの特別仕様車『メルセデス・マイバッハS 680 V12エディション』を全国限定5台（世界限定50台）で発売した。

【画像】贅を極めたショーファードリブン『メルセデス・マイバッハS 680 V12エディション』とメルセデス・マイバッハ各モデル 全39枚

メルセデス・マイバッハSクラスは、メルセデス・ベンツのフラッグシップであり、Sクラスのロングホイールベース車から、さらにホイールベースを180mm延長し、後席の居住性を格段に向上させたモデルである。



また、リアドアの電動開閉機構やアクティブロードノイズキャンセレーション機能など、ショーファードリブンとしての快適性と静粛性を追求した、数々の最新技術が採用されている。

さらにはレザーやウッドトリムのあしらいなど、ラグジュアリーを極めたアピアランスを特徴としている。

パワートレインには6.0L V型12気筒ツインターボエンジン『M279』を搭載し、最高出力612ps、最大トルク91.8kg-mの余裕あるスペックに、9Gトロニック（9速AT）と4マチック（4輪駆動）が組み合わされる。

この特別仕様車は、マイバッハ初のV12エンジン搭載した1930年代の名車『マイバッハ・ツェッペリン』から着想を得たボディカラーやディテールを備え、マイバッハのV12エンジンの伝統をと精神を現代に受け継ぐ1台に仕立てられている。

『メルセデス・マイバッハS 680 V12エディション』の価格は、5399万円となる。

伝説のモデルから着想を得たエクステリア

世界限定50台でリリースされ、日本へは5台が割り当てられる特別仕様車『メルセデス・マイバッハS 680 V12エディション』

そのエクステリアは、名車マイバッハ・ツェッペリンからインスパイアされた『オブシディアンブラック / マヌファクトゥーア・オリーブ』の専用メタリックツートーンが採用される。



さらに、この伝説的なカラーリングには、『ハイテックシルバー』のピンストライプが配される。この塗装は職人が最大10日間を要するもので、通常の約2倍の行程を経る精密な仕上げとなっている。

また、本モデルの限定装備として、外装色と同色の『マヌファクトゥーア・オリーブ（メタリック）』塗装の『20インチ・マイバッハホイール（鍛造）』が足元を彩る。

Cピラーには、マイバッハのエンブレムに加え、V12エンジンのシリンダー配置を表現したV字型パターンの彫刻を24金で仕上げたインレイと、24金製メダルリングで構成された専用ロゴバッジが装着される。

伝説の名車『マイバッハ・ツェッペリンDS8』のフードオーナメントから着想を得た、このバッジには、『12』をあしらったクロームとゴールドのメダルが組み合わされ、特別な存在感を演出している。

クラフトマンシップを体現するインテリア

インテリアでは、本モデル限定装備の内装色、『マヌファクトゥーア・サドルブラウン / ブラック』と『マヌファクトゥーア・ナッパレザー・ルーフライナー』、そして『マヌファクトゥーア・ナッパレザー・ステアリング』が採用されることで、上質で高級感のある空間が演出される。

センターコンソールには本モデル限定ロゴと、世界限定50台を示す『1 of 50』が彫刻された限定ロゴが施された。また、前後席のヘッドレストにも限定ロゴの刺繍が施されている。



さらに、後席のコンソールにはマイバッハ・エンブレムの下にゴールドのインレイをあしらい、『12』を組み合わせたマイバッハ・エンブレムが12個のゴールドサークルに囲まれるように配されることで、その比類なきクラフトマンシップを体現している。

また、通常モデルでは有償オプションとなる『ファーストクラスパッケージ』を標準装備とし、後席の快適性をさらに向上させている。

そのほか『V12エディション』だけの限定アクセサリーとして、内装色と同色の『マヌファクトゥーア・サドルブラウン』のナッパレザーで仕立て、職人の手作業による本モデル限定ロゴを配した特別仕様の『キーギフトボックス』および『キーリング』が付属する。

加えて、同色のパイピング入り専用フロアマット、限定ロゴをあしらった『シャンパングラス』などの特別感あるアイテムも同梱されている。