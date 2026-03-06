無料の振る舞い酒や豪華ゲストも！「八重洲いしかわテラス」が2周年記念イベントを3月7日〜9日に開催

東京駅のすぐ近くにある、石川県のグルメや伝統工芸品などを購入できるアンテナショップ「八重洲いしかわテラス」。同店は能登への応援の輪を広げるため、今年１月にはJR東京駅、2月には埼玉県のJR大宮駅など、首都圏の主要駅で「能登復興応援フェア」を開催しており、連日賑わいを見せました。「八重洲いしかわテラス」はこの3月にオープン2周年を迎えます。これを記念して、2026年3月7日（土）から9日（月）の3日間、同店で「オープン2周年記念イベント」を開催。今回は2周年記念イベントの見どころを、大宮駅での「能登復興応援フェア」の様子とともにご紹介します。

新日本プロレスの棚橋弘至さんらが「1時間店長」に！

2周年記念イベントの目玉のひとつが、「1時間店長」です。8日（日）13時からは石川県出身で東京五輪での“姉妹金メダル”でも日本中を沸かせた、元レスリング選手の金城梨紗子さん（旧姓：川井）と、出産を経て現役復帰を果たした妹の恒村友香子さん（旧姓：川井）が登場。翌9日（月）12時30分からは、長年プロレス界を牽引し、今年1月に現役を引退したばかりの新日本プロレスリング株式会社代表取締役社長・棚橋弘至さんが店長に就任します。法被とタスキ姿でレジや抽選会での接客を担当し、店頭を盛り上げる予定です。さらに、石川県観光PRマスコットキャラクターの「ひゃくまんさん」も登場し、店内のお祝いムードを後押しします。

無料で石川の地酒が味わえる「お祝い振る舞い酒」も

来場した人への嬉しい特典も用意されています。先着で記念のひゃくまんさんカードが付いた「献上加賀棒茶ティーパック」がプレゼントされるほか、「加賀鳶純米吟醸」、「神泉ブルーラベル」、「宗玄黒峰」と日替わりで石川県の地酒が無料で味わえる「2周年お祝い振る舞い酒」も提供されます。また飲食コーナーでは、通常1,000円の日本酒セットがお値段そのままに「2周年特別日本酒セット」へグレードアップ。普段はセット限定のチュロスも200円で単品販売されるなど、この期間だけの特別なおもてなしが楽しめます。

日本酒セットでは、「スパークリング天狗舞」（参考価格：720ml 4,180円）、「常きげん 山廃大吟醸」（参考価格：720ml 8,800円）、「手取川 瑞流」（参考価格：720ml 6,600円）を期間限定価格の1,000円で楽しめます。※なくなり次第終了

豪華県産品が当たるガラポン抽選会も開催。2月21日から3月9日の期間中、同店でのお買い物レシートの税込2,000円ごとに1回、抽選に参加できます（合算可能、お一人様最大10回まで）。「加賀温泉郷宿泊券（2万円分）」をはじめ、「輪島塗はし」や「金沢の和菓子」など、石川ならではの賞品がラインナップされています。

連日賑わいを見せた「能登復興応援フェア」の盛り上がりを東京・八重洲で

都内で石川の旅気分を味わえる「八重洲いしかわテラス」

