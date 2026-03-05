静岡･焼津市内のフランス料理で食事をした客のうち男女7人が、下痢やおう吐などの症状を訴え、県中部保健所は、ノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました。



県によりますと、2月21日に、焼津市南小川のフランス料理店で食事をした4グループ11人のうち3グループ7人が22日夜から。下痢やおう吐などの症状を呈していることが、3月2日までに分かりました。



中部保健所の調査の結果、2月21日にこの店で提供された、赤カブムースジュレコンソメ、サツマイモあさりサラダ竹炭チュイル、青のりゼッポリワサビ菜、とりもも肉コンフィ、キエフ風カツレツ、バニラのブランマンジェなどを食べた29歳から83歳までの男女グループ客7人が症状を示していることが分かり、患者からノロウイルスGⅡが検出されたことから、これが原因の食中毒と断定しました。



患者は、3月5日現在、いずれも回復に向かっているということですが、中部保健所は、この店に対し、3月5日から当分の間、営業禁止を命じました。



静岡県内での食中毒の発生は2026年になり、前年同時期より2件多い6件目です。