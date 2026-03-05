今年1月に突如としてシャビ・アロンソ前監督の退任を発表して世間を驚かせたレアル・マドリードだが、新指揮官のアルバロ・アルベロア監督が就任してから状況が好転したとは言い難い。



レアルは、2日(現地時間)にヘタフェとの試合に臨み、0-1で敗れた。下位に沈むヘタフェに対して攻めあぐめ、ワンチャンスを決められての完封負けでリーグ戦2連敗となり、アルベロア監督の手腕に疑問の声が上がり始めている。





こうした中、レアル首脳陣は早くもアルベロア監督の後任を探し始めているようだ。イタリア紙『Corriere dello Sport』によれば、ACミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督が有力候補として浮上しているという。レアルのフロレンティーノ・ペレス会長は、以前からアッレグリ監督を高く評価していて、2019年と2021年にも招聘に向けて動いていた。『Corriere dello Sport』によれば、2021年はアッレグリ監督本人と就任について口頭で合意し、最終的に当時ユヴェントスの会長だったアンドレア・アニェッリ氏の説得にアッレグリ監督が応じて破談となったが、一時は契約寸前まで行っていたという。アッレグリ監督とミランとの契約は、2027年6月末までとなっていることから、引き抜きを行う場合には違約金が発生する。果たしてペレス会長は、アッレグリ監督に対して三度目の就任オファーを出すことになるのだろうか。