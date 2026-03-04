NTTドコモは、M4チップを搭載した新型「iPad Air」の11インチモデルおよび13インチモデルの価格を発表した。価格は14万5200円～で予約を受け付けている。発売日は3月11日。

iPadシリーズにおいても残価設定型プログラム「いつでもカエドキプログラム」が適用でき、プログラム利用料は0円。11インチモデルの一括価格は、128GBモデルが14万5200円、256GBモデルが16万7200円、512GBモデルが20万9880円、1TBモデルが25万1350円となる。

いつでもカエドキプログラムを利用して23カ月目に返却した場合の実質負担額は、128GBモデルが6万8640円、256GBモデルが8万80円、512GBモデルが10万8240円、1TBモデルが12万8590円となる。

13インチモデルの一括価格は、128GBモデルが18万5680円、256GBモデルが20万3830円、512GBモデルが24万6400円、1TBモデルが28万9080円となる。

いつでもカエドキプログラムを適用して23カ月目に返却した場合、実質負担額は128GBモデルが8万9320円、256GBモデルが10万870円、512GBモデルが12万4960円、1TBモデルが15万480円となる。

いつでもカエドキプログラム利用時の負担額（11インチ） 容量 128GB 256GB 512GB 1TB 負担額 6万8640円 8万80円 10万8240円 12万8590円 いつでもカエドキプログラム利用時の負担額（13インチ） 容量 128GB 256GB 512GB 1TB 負担額 8万9320円 10万870円 12万4960円 15万480円