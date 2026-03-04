aikoが、47枚目のシングル「Cry High Fly」（1月14日リリース）のミュージックビデオを公開した。

本作は、元日に公開された『aiko new year movie 2026』と同じく川崎競馬場で撮影されている。ダートコース内にある芝生広場に建てられた特設ステージで、aikoはバンドメンバーとともにライブを思わせるパフォーマンスを披露。巨大なパラボラハロゲン照明を含む約30台のライトと、幅72m・高さ16mの超巨大ビジョンを背に撮影が行われ、ビジョンにはライブさながらに生カメラの映像も投影されるなど、迫力ある映像となっている。

撮影途中から偶然降り出した雨も映像に自然な情景を加え、楽曲の世界観をより引き立てる仕上がりとなっているので、ぜひ楽しんでほしい。

◾️47thシングル「Cry High Fly」

2026年1月14日（水）リリース

購入：https://aiko.lnk.to/47thSG 初回限定仕様盤 通常仕様盤 ▼オフィシャルインタビュー

https://www.aiko.com/discography/?id=110 ○初回限定仕様盤A（CD＋Blu-ray）

品番：PCCA-15043 価格：3,960円（税込）

○初回限定仕様盤B（CD＋DVD）

品番：PCCA-15044 価格：3,960円（税込）

○通常仕様盤（CD Only）

品番：PCCA-15045 価格：1,320円（税込） ▼CD収録内容

M1,Cry High Fly

M2,大切だった人

M3,消しゴム

M4, Cry High Fly (instrumental) ▼Blu-ray/DVD収録内容

aiko Live Tour「Love Like Rock vol.10」

1.beat

2.アンコール

3.ジェット

4.舌打ち

5.あたしのせい

6.鮮やかな街

7.ぶどうじゅーす

8.ホーム

9.ガラクタ

10.願い事日記

11.星の降る日に

12.微熱

13.サイダー

14.キラキラ

15.好き嫌い

16.あたしの向こう

17.skirt

18.相合傘

19.好きにさせて

20.相思相愛

21.果てしない二人

22.シネマ

-ending- 特典映像：「Love Like Rock vol.10」behind the scenes

福音声：aiko ▼47th Single「Cry High Fly」初回限定仕様盤

予約購入先着特典：「Love Like Rock vol.10」パスステッカー

※通常仕様盤には上記特典はつきませんのでご注意ください。

※全国のCDショップ、WEBショップにて2026年1月14日(水)発売「Cry High Fly」初回限定仕様盤をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。 ▼aiko『Cry High Fly』発売記念 × タワーレコード渋谷店移転30周年記念施策

https://www.aiko.com/topics/?id=7947

◾️＜aiko Live Tour「Love Like Pop vol.25」＞ 2026年1月15日（木） 東京：J:COMホール八王子

2026年1月16日（金） 東京：J:COMホール八王子

2026年1月21日（水） 静岡：アクトシティ浜松 大ホール

2026年1月24日（土） 広島：上野学園ホール

2026年1月25日（日） 広島：上野学園ホール

2026年1月30日（金） 愛媛：松山市民会館 大ホール

2026年1月31日（土） 香川：レクザムホール

2026年2月8日（日） 茨城：水戸市民会館 グロービスホール

2026年2月10日（火） 埼玉：大宮ソニックシティ

2026年2月11日（火祝） 埼玉：大宮ソニックシティ

2026年2月27日（金） 福岡：福岡サンパレス ホテル＆ホール

2026年2月28日（土） 福岡：福岡サンパレス ホテル＆ホール

2026年3月4日（水） 東京：東京ガーデンシアター

2026年3月5日（木） 東京：東京ガーデンシアター

2026年3月12日（木） 滋賀：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

2026年3月14日（土） 兵庫：アクリエひめじ 大ホール

2026年3月15日（日） 兵庫：アクリエひめじ 大ホール

2026年4月5日（日） 鳥取：米子コンベンションセンター

2026年4月8日（水） 大阪：フェスティバルホール

2026年4月9日（木） 大阪：フェスティバルホール

2026年4月19日（日） 秋田：あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

2026年4月23日（木） 愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年4月24日（金） 愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年5月3日（日） 大阪：フェスティバルホール

2026年5月4日（月祝） 大阪：フェスティバルホール

2026年5月9日（土） 宮城：仙台サンプラザホール

2026年5月10日（日） 宮城：仙台サンプラザホール

2026年5月14日（木） 北海道：札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年5月16日（土） 北海道：函館市民会館

2026年5月23日（土） 京都：ロームシアター京都 メインホール

2026年5月24日（日） 京都：ロームシアター京都 メインホール

2026年6月6日（土） 東京：東京ガーデンシアター

2026年6月7日（日） 東京：東京ガーデンシアター

2026年6月12日（金） 石川：本多の森 北電ホール

2026年6月16日（火） 新潟：新潟県民会館

2026年6月29日（月） 大阪：フェスティバルホール

2026年6月30日（火） 大阪：フェスティバルホール チケット料金：8,200円（税込）

※未就学児入場不可、小学生以上はチケット必要

※公演日によって開場/開演時間が異なりますのでご注意ください。

※開場/開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。