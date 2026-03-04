元櫻坂46渡辺梨加、結婚を発表「お付き合いをしておりました一般の方と」 直筆でメッセージ【全文】
元櫻坂46の渡辺梨加（30）が4日、自身のXを更新し、結婚を発表した。
【写真】かわいらしい字で…結婚を報告した渡辺梨加
Xに「御報告」として、長文を掲載。また、直筆の書面で「いつも温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます。私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と報告した。
「グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました」と説明。
その上で「20歳から芸能界でお仕事をさせていただく中で、たくさんの出会いや貴重な経験に恵まれました。その中で自分が本当に安心できるのは、穏やかで自然体でいられる時間なのだと気づきました。そんな自分らしさを大切にできる方と出会い、このようなご報告ができることを嬉しく思っています」と心境を伝え、「これからは二人で温かい家庭を築き、ポジティブなエネルギーを自分の活動に活かせるよう頑張っていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」としたためた。
また、「いつも応援してくださっている皆様へ」「登山や自然の投稿で知ってくださった皆様へ」「お仕事を通じてお世話になっている皆様へ」と分け、それぞれ長文でメッセージをつづった。
渡辺は1995年5月16日生まれ、茨城県出身。O型。アイドルグループ・欅坂46／櫻坂46の1期生メンバーとして活動し、21年12月に卒業。『LARME』『Ray』などのモデルとしても活動した。
■御報告（全文）
いつも温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます。
私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました。
グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、 今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました。
20歳から芸能界でお仕事をさせていただく中で、たくさんの出会いや貴重な経験に恵まれました。
その中で自分が本当に安心できるのは、穏やかで自然体でいられる時間なのだと気づきました。
そんな自分らしさを大切にできる方と出会い、このようなご報告ができることを嬉しく思っています。
これからは二人で温かい家庭を築き、ポジティブなエネルギーを自分の活動に活かせるよう頑張っていきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
渡辺梨加
