“韓国人のマナー問題”がまたしても…共用ソファに土足乗せて笑顔の女優に批判殺到

何度目だろうか。

またしても韓国芸能人のマナー問題が話題だ。今回は女優のイ・ヨンウンである。

【写真】イ・ヨンウン、共用ソファに土足で炎上

イ・ヨンウンは3月2日、自身のSNSに話題の映画『王と暮らす男』の鑑賞報告を投稿。「映画が始まる前。この時はまだ、涙の海になるとは思わなかった。『王と暮らす男』にどっぷり」と綴り、複数の写真を投稿していた。

公開された写真には、知人とともに映画館を訪れ、ポップコーンと飲み物を手に期待に満ちた表情を見せる様子が写っている。

ただ、そのポーズが問題視される事態に。イ・ヨンウンは土足で共有のソファに足を乗せている。この場所は多くの観客が利用する共有スペースであるにもかかわらず、靴を履いたまま足を乗せている姿が確認されたため、ネット上では厳しい批判の声が相次いだ。

特に写真には、周囲の利用者が靴を脱いで足を乗せている様子も写っていたことから、対照的にイ・ヨンウンが悪目立ちしてしまった。「基本的なエチケットさえ守っていない」との指摘が続いている。

なおイ・ヨンウンは1998年にモデルとしてデビューし、ドラマ『銭の戦争』『憎くても可愛くても』『あなたが眠っている間に』などに出演。2014年には一般男性と結婚し、娘が1人いる。

（写真提供＝OSEN）イ・ヨンウン