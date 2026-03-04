1日まるごと楽しめる熱海の日帰り温泉施設　温泉＆サウナに休憩スペースも充実、リゾート気分を味わえた

「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、静岡・熱海の日帰り温泉『オーシャンスパFuua』です。

海辺の別荘ライフをテーマとした温泉施設でのんびり

熱海ベイリゾート後楽園の敷地内に2019年にオープンした熱海最大級の日帰り温泉施設『Fuua』。

露天風呂からの眺めは大パノラマ。しかも岩盤浴あり、ロウリュあり、多彩な休憩スペースありと癒しとエンタメが共存。熱海の温泉ならこれらが二強と言って間違いなし！

『オーシャンスパFuua』全長約25mを誇る日本有数の露天立ち湯。海との一体感を味わいつつ相模灘と熱海市街の両方の景色が見渡せる

館内には温泉や岩盤浴、サウナのほか、各所に“海辺の別荘ライフ”をテーマにした休憩スペースも用意。リゾート気分に浸れるレストランも併設しているので1日中ゆったりと過ごせる。

『オーシャンスパFuua』

熱海『オーシャンスパFuua』

［施設名］『オーシャンスパFuua』

［住所］静岡県熱海市和田浜南町10-1

［電話］0557-82-0123

［営業時間］10時〜22時（21時最終入館）

［休日］不定休

［料金］大人：3080円（土・日・祝・特定日：3410円）※入湯税別、子ども：2310円（土・日・祝・特定日：2530円）

［交通］JR熱海駅から無料送迎バスで約10分

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶好のフォトスポットであるの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

【画像】海を一望できる広々サウナ（5枚）