《私事で大変恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしている方と結婚する運びとなりました。表現者である前に、人として未熟な自分をサポートしてくださるとても心強い方です》──2月9日、自身のSNSで結婚を発表した俳優の滝澤諒（28）。滝澤は同日、長年所属していた事務所からの退所も併せて発表。公私ともに大きな変化を迎えた若手実力派の決断に、ファンからは祝福の声が上がっている。

【写真を見る】滝澤涼を射止めた“バチェラー出演美女”

滝澤の経歴について、芸能プロ関係者が明かす。

「滝澤さんは2008年に劇団四季『ライオンキング』のヤングシンバ役で本格的に芸能活動を開始しました。その後も人気作品に多数出演し、『「はじめの一歩」The Glorious Stage!!』宮田一郎役、『Dancing☆Starプリキュア』The Stageシリーズのキュアロック役など、2.5次元舞台を中心に活躍しています。

さらには、アーティストとしてもアルバムをリリースするなど多才ぶりを発揮し、2024年9月からは『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日系）のニエルブ・ストマック役として出演するなど、活躍の場を広げています」

昨年には『Yahoo！検索大賞2025 ネクストブレイク 人物部門』に選出されるなど、まさに勢いに乗る中での結婚発表だった。インスタグラムではお相手について詳細を明かしていないが、そのパートナーは"あの美女"だったようだ。

お相手は「バチェラー2」出演美女

前出の芸能プロ関係者が明かす。

「滝澤さんと結婚したのは、人気リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』シーズン2（Amazon Prime Video。2018年配信）にも出演していた、城戸梨沙さんです。番組出演時は30歳で、大人の色気と知性を兼ね備えたキャラクターとして注目を集めました。

滝澤さんから見れば約10歳年上の"姉さん女房"になります。挙式もすでに終えたと聞いています。

城戸さんはシナリオライターやパラリーガル、企業の広報などの経験があり、業界内でも豊富な人脈があるそうです。そういった城戸さんの強力なサポート体制もあるので、滝澤さんも事務所からの独立に踏み切れたのではないでしょうか」

2人を結びつけたのは、意外にも"庶民的な中華料理"だったという。城戸さんを知る港区女子が、微笑ましい馴れ初めを明かす。

「2人が出会ったのは2024年の年末です。それぞれ友人とバーで飲んでいた際に意気投合し、そのまま朝まで飲み明かしたそうです。明け方に訪れた中華料理店で、城戸さんが美味しそうにピータンを食べている姿を見て、滝澤さんが一目惚れしたんだとか」

滝澤は自身の個人事務所を通じて「事実です。僕が決断したことですが、彼女がこの決断を受け入れてくれたことで改めて存在の大きさに気付かされました」と認め、以下のようにファンに向けてメッセージを添えた。

「いつも温かい応援ありがとうございます。この度は、私事に関する件でご心配をおかけしてしまい申し訳ありません。環境の変化に試行錯誤しつつも、仕事面では変わらず精進して参りますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします」

公私ともに充実の時を迎えた滝澤から目が離せない──。