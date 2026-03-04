¥Û¥ó¥ÀCR-V¡ÊRS5/6¡Ë¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤ß¤Ç¾¡Éé¡ª
ÆüËÜ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¿··¿CR-V
¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎSUV¤Ç6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿CR-V¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¿··¿CR-V¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÌÊÆ¤Ç2022Ç¯¤ËÈ¯ÇäºÑ¤ß¤Î¥â¥Ç¥ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¿··¿CR-V¤ÎÅêÆþ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬CR-V¤ÎÈÎÇäÉÔÄ´¤À¡£ËÌÊÆ¥á¥¤¥ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¾¯¡¹ÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ZR-V¤âÈÎÇä¤ÏÄãÌÂ¡£2025Ç¯¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢Ìó2ËüÂæ¡£ÀèÂåCR-V¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á°Ç¯Èæ49.1¡ó¤È¤¤¤¦´íµ¡Åª¾õÂÖ¡£CR-V¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ëZR-V¤âÉÔÄ´¡£SUV¥Ö¡¼¥à¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎSUV¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¼ûÍ×¤Ë¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ºÄ¶Ä¹´üÇ¼´ü²½¤¬ËýÀ²½¤·¤¿¡£¤½¤Îº¹¤Ï¡¢¥É¥ó¥É¥ó¤È³«¤¯°ìÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÂåCR-V¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¾è¤ê´¹¤¨»þ¡¢ZR-V¤Ç¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¡ÖRS¡×¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¥É¹½À®
¤µ¤é¤Ë¡¢SUV¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Æ±¤¸¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÔ²ñ·Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤â¤Ä¥â¥Ç¥ë¤¬Â³¡¹¤ÈÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¡£¥È¥è¥¿¤Ï¡¢RAV4 PHEV¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£»ÅÍÍ¤Î¡ÖGR SPORT¡×¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Û¤É¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Û¥ó¥À¤â¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ¤ÓÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤¬6ÂåÌÜ¿··¿CR-V¡ÊRS5/6¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£·Ï¤¬¿Íµ¤¡£¤½¤Î¤¿¤á6ÂåÌÜ¿··¿CR-V¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÆâ³°Áõ¤ò¤â¤ÄRS·Ï¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤ß¤ÎÅêÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿
Çä¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿··¿CR-V
½éÂåCR-V¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¹ñÆâ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ÖÌ¾¤Ï¡ÖComfortable Runabout Vehicle¡×¤¬Í³Íè¡£²÷Å¬À¤È¹â¤¤µ¡Æ°À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢ÅÔ»Ô·¿SUV¤À¤Ã¤¿¡£
6ÂåÌÜ¿··¿CR-V¡ÊRS5/6¡Ë¤Ï¡¢¡Ö´¶Æ°CR-V¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢²÷Å¬À¡¦Áö¹ÔÀ¡¦¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¾å¤²¤¿¡£
¿··¿CR-V¤Ï¡¢Àè±ÔÅª¤À¤Ã¤¿ÀèÂåCR-V¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢º£»þ¤Î°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤ÇÂç¤¤Ê´é¤È¤·¡¢âË¤ß¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Çä¤ì¤ëSUV¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ§½±¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤¢¤ë¥ô¥§¥¼¥ë¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢CR-V¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë½Ä·¿¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤òÆ§½±¡£¥ê¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ä¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¾åÊý¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¾å¼Á´¶¤È¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿°ÂÄê´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤äÄ¾ÀþÅª¤Ê²Ã¾þ¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤·¡¢SUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤ä¾å¼Á´¶¤òÉ½¸½¡£¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤äÁ°ÀÊ¤Î¥É¥¢¤Î²Ã¾þ¤ò¼ÖÉý´¶³Ð¤ä¼ÖÎ¾¤Î»ÑÀª¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÇ§À¤ÈÁàºîÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¶õ´Ö¤È¡¢Í¥¤ì¤¿°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤ê¹¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
Áö¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿··¿CR-V¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¥Ò¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°³ÑÅÙ¤òÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤Î28ÅÙ¤«¤é25ÅÙ¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ±¿Å¾¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤¬¤·¤ä¤¹¤¤±¿Å¾»ÑÀª¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¼Æâ¶õ´Ö¤â¤è¤ê²÷Å¬À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÀÊÂ¸µ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤«¤éÁ°¸åÄ¹¤Ç16mm³ÈÂç¤·¡¢¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤È¤·¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¡£¸åÀÊ¥·¡¼¥È¤Ï¡¢8ÃÊ³¬¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¡¢⾧µ÷Î¥¤Î°ÜÆ°¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤ÃåºÂ»ÑÀª¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SUV¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê²Ù¼¼¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤º¤Ë»È¤¨¤ë¡×»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾²ÌÌ¤È¹¤¤³«¸ýÉô¤òÈ÷¤¨¡¢¸åÀÊ¤Î¥¹¥é¥¤¥Éµ¡¹½¤Ë¤è¤ê²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ßÀãÃÏ°è¤Ç¹¥¤Þ¤ì¤ë4WD¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢Á°ÀÊ/¸åÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢e:HEV RS BLACK EDITION¤Ë¤ÏÁ°ÀÊ¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Âè4À¤Âåe:HEV¤òÅëºÜ¡ª Ç³Èñ¤Ï¡©
¿··¿CR-V¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2.0LÄ¾4¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÂè4À¤Âåe:HEV¡Ê¥¤¡¼¡¦¥¨¥¤¥Á¡¦¥¤¡¼¡¦¥Ö¥¤¡Ë¡£¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢CR-VÀìÍÑ¤Î¥Ï¥¤¡¿¥í¡¼2ÃÊ¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÄ¾·ë¥®¥¢¤òÄÉ²Ã¡£ÀìÍÑ¤Î¥®¥¢¥ì¥·¥ª¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á¤ÊÁö¤ê¤È¹â¤¤´Ä¶ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡£
Ç³ÈñÀÇ½¤Ï¡¢ÀèÂåCR-V¡Ê4WD¡Ë¤¬20.2Ò/L¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¡£¿··¿CR-V¤¬18.2Ò/L¡£¿··¿¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ³Èñ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢¿··¿CR-V¤Ï¡¢Á´Ä¹¤¬¡Ü95mm¡¢Á´Éý¡Ü10mm¤È¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ö½Å¤â100ÔÁ°¸å½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¼Ö½ÅÁý¤«¤Ê¤É¤¬¡¢Ç³ÈñÃÍ¤¬°²½¤·¤¿Í×°ø¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£
»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î´Ë²ÃÂ®¤äÅÐºä¤Ê¤ÉÉé²Ù¤¬¹â¤Þ¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼Â¦¤Î¥®¥¢¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÄ¾·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢Áö¤ê¤ÈÇ³Èñ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àAWD¤Î¿·À©¸æ¤Ï¡¢Àã¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤âÁö¹ÔÀÇ½¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤ÎÁ°¸åÎØ¤Î¶îÆ°ÎÏÇÛÊ¬¤ò¡¢½¾Íè¤Î60:40¤«¤éºÇÂç¤Ç50:50¤Þ¤Ç¸åÎØÂ¦¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÎØÂ¦¤Î¶îÆ°ÇÛÊ¬¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àû²ó»þ¤Î°ÂÄê´¶¤È¥é¥¤¥ó¥È¥ì¡¼¥¹À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖSPORT¥â¡¼¥É¡×¡¢¡ÖNORMAL¥â¡¼¥É¡×¡¢¡ÖECON¥â¡¼¥É¡×¡¢¡ÖSNOW¥â¡¼¥É¡×¡¢¡ÖINDIVIDUAL¥â¡¼¥É¡×¤Î·×5¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¡£Áö¹Ô¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
°Õ³°¤Ê¤Û¤É¾®²ó¤ê¤ÏÆÀ°Õ¡ª¡©¡¡
¿··¿CR-V¤Ï¡¢¡ÖÁà¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤È¡Ö°Â¿´¡¦²÷Å¬¡×¤³¤À¤ï¤ê³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¼þÇÈ¿ô±þÅú¥À¥ó¥Ñ¡¼¤òºÎÍÑ¡£Èù¾®ÆþÎÏ¤«¤éÂç¤¤Ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Þ¤ÇºÇÅ¬¤Ê¸º¿êÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¾å¼Á¤Ê¾è¤êÌ£¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÄÊÑ¥®¥¢¥ì¥·¥ª¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊVGR¡Ë¤òºÎÍÑ¡£ÄãÂ®°è¤Ç¤Ï¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¹âÂ®°è¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿±þÅúÀ¤ò³ÎÊÝ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿··¿CR-V¤ÎºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.5m¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£FF¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤ÇÁ´Ä¹4.7mµé¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â5.5m¤ÏÍ¥½¨¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿··¿RAV4¤Ï¡¢Á´Ä¹4.6m¤ÇºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â5.7m¡£¶¹¤¤Æ»¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¿··¿CR-V¤ÎÊý¤¬¥«¥¿¥í¥°ÃÍ¤Ç¤Ï°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
ÀÅ½ÍÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥¤¥º¥ê¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÇÁö¹Ô»þ¤ÎÁû²»¤òÍÞÀ©¡£ÀìÍÑ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ä¥Þ¥¤¥¯¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊANC¡Ë¤¬¡¢Éý¹¤¤ÂÓ°è¤ÎÉÔÍ×¤Ê²»¤òÇ½Æ°Åª¤ËÄã¸º¤·¡¢¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿ÀÅ½Í¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¿··¿¥Û¥ó¥ÀCR-V¡ÊRS5/6¡Ë¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÁª¤Ó
¿··¿CR-V¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÀßÄê¤Ï¡¢e:HEV RS¡ÊFF/4WD¡Ë¤Èe:HEV RS¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê4WD¤Î¤ß¡Ë¤Î2¥°¥ì¡¼¥ÉÀßÄê¡£
¤Þ¤º¡¢Î¾¥°¥ì¡¼¥É¶¦¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥óÁªÂò¤¬¤Ê¤¯¡¢ÁõÈ÷¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢e:HEV RS¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÀè¿ÊÁõÈ÷¤â¥×¥é¥¹ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
e:HEV RS¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢e:HEV RS¤ËÂÐ¤·¤ÆÀè¿ÊÍ½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¥»¥ó¥·¥ó¥°360¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÀìÍÑ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬¥×¥é¥¹ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯·Ï¤ÎÅÉÁõ¤Ç³°´Ñ¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡£Í½»»¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½¼¼ÂÁõÈ÷¤Îe:HEV RS¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤ª´«¤á¡£
¤¿¤À¡¢e:HEV RS¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é4WD¤ÎÀßÄê¤Î¤ß¡£FF¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤Ç½½Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢e:HEV RS¡ÊFF¡Ë¤Èe:HEV RS¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê4WD¡Ë¤Î¿·¼Ö²Á³Êº¹¤¬¡¢Ìó66Ëü±ß¤â¤¢¤ë¤Î¤Çe:HEV RS¡ÊFF¡Ë¤ÎÊý¤¬Í½»»¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÌµÍý¤·¤Æe:HEV RS¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿··¿¥Û¥ó¥ÀCR-V¡ÊRS5/6¡Ë¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ï¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÀèÂåCR-V e:HEV EX¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡ÊFF¡Ë¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£¡öÃæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤Ï¡¢2026Ç¯3·îÄ´¤Ù
¡¦CR-V e:HEV EX¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡ÊFF¡ËÃæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡Ê2021Ç¯¼°¡Ë¡§Ìó280¡Á320Ëü±ß
¡¦¿·¼Ö²Á³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¸Å¼Ö²Á³ÊÈæ¡§Ìó63¡Á72¡ó
¡¦Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¡§Ìó447Ëü±ß
¿·¼ÖÈÎÇä¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿ÀèÂåCR-V¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢e:HEV EX¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¸Å¼Ö²Á³ÊÈæ¤Ï¡¢Ìó63¡Á72¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5Ç¯Íî¤Á¡Ê2026Ç¯Èæ¡Ë¤Î2021Ç¯¤ÇÌó63¡Á72¡ó¤ÎÃæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤äÄã¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤È¤¤¤¨¤ë¡£¿·¼ÖÈÎÇä¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¸Å¼ÖÎ®ÄÌÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÀèÂåRAV4¡Ê50·Ï¡Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉG¡Ê4WD¡Ë¤Î2021Ç¯¼°Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¸Å¼Ö²Á³ÊÈæ¤Ï¡¢Ìó74¡Á89¡ó¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¥È¥è¥¿¼ÖÊÂ¤ß¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿··¿CR-V¤ÎÈÎÇä·×²èÂæ¿ô¤Ï400Âæ/·î¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀèÂåCR-V¤ÎÈÎÇä·×²èÂæ¿ô1,200Âæ/·î¡£¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¡¢¿··¿CR-V¤ÎÈÎÇä·×²èÂæ¿ô¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¼åµ¤¤Î¿ôÃÍ¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤«¤é¡¢¿··¿CR-V¡ÊRS5/6¡Ë¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ï¡¢ÀèÂåCR-VÊÂ¤ß¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Çä¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿·¼ÖÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀèÂåCR-V¤è¤ê¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ï¤ä¤ä¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¥ÀCR-V¡ÊRS5/6·Ï¡Ë¿·¼Ö²Á³Ê
¡¦CR-V e:HEV RS ¡¡FF¡¡5,122,700±ß/4WD ¡¡5,392,200±ß
¡¦CR-V e:HEV RS BLACK EDITION¡¡4WD ¡¡5,779,400±ß
¥Û¥ó¥ÀCR-V¿·¼Ö¾ðÊó°ìÍ÷
¥Û¥ó¥À¤ÎSUV¹ØÆþ¥¬¥¤¥É
¡ÚÆ°²è¡Û¥Û¥ó¥ÀZR-VÆâ³°Áõ¥ì¥Ó¥å¡¼
¥Þ¥Ä¥ÀCX-80 vs Æü»º¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ëÅ°ÄìÈæ³Ó
¥Û¥ó¥ÀZR-V vs Æü»º¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤òÅ°ÄìÈæ³Ó
¥Û¥ó¥ÀCR-V¡ÊRS5/6·Ï¡ËÇ³Èñ¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯
ÂåÉ½¥°¥ì¡¼¥É¡§CR-V¡ÊRS6·Ï¡Ëe:HEV RS 4WD
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4700¡ßÁ´Éý1865¡ßÁ´¹â1690mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2700mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1800Ô
¶îÆ°Êý¼°¡§4WD
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¡§5.5m
¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¼°¡§ LFC2·¿¡¡Ä¾Îó4µ¤ÅûDOHC
ÇÓµ¤ÎÌ¡§1993Õ
¥¨¥ó¥¸¥óºÇ¹â½ÐÎÏ¡§148PS¡Ê109kW¡Ë/6100rpm
¥¨¥ó¥¸¥óºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§183N¡¦m¡Ê18.7kgf¡¦m¡Ë/4500rpm
¥Õ¥í¥ó¥È¥â¡¼¥¿¡¼·¿¼°¡§H6·¿
¥Õ¥í¥ó¥È¥â¡¼¥¿¡¼ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§184PS¡Ê135kW¡Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¥â¡¼¥¿¡¼ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§335NŽ¥m¡Ê34.2kgfŽ¥m¡Ë
WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡§18.2Ò/L
Æ°ÎÏÍÑ¼çÅÅÃÓ¼ïÎà¡§ ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅÃÓ
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÁ°¡¿¸å¡§¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó/¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥ºÁ°¸å¡§235/55R19