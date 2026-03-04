Snow Manの渡辺翔太（33）が3月1日、インスタグラムを更新し、「質問箱」機能を利用してフォロワーから届いた100個の質問に答えたのだが、その対応が炎上中だ。

【こちらも読む】菊池風磨のカウコン演出に不満噴出 SNS解禁でSTARTO社の課題はタレントのメンタルケアに

「質問箱」は匿名または名前非公開で質問を募集できる機能で、芸能人やインフルエンサーなどがファンとの交流に活用している。渡辺は2日まで開催されていた「ミラノ・ファッションウィーク」に参加し、イタリア滞在中に質問を募集。その中で、ファンからの礼儀に欠けた質問もあったからか、渡辺が怒りをにじませる返答も……。

「《ミラノに来た日本人のファンの気持ち考えて。ほんとに落胆したよ もっとファンサービスできたよね》との質問には、《晒すか》と返答。また、《あーほ》には《しばくぞ》、《キモ》には《お前がな》と反論し、厳しい返しをすることもあれば、《なんのパン好き？》という質問に《おぱんちゅ》と冗談で返すなどしましたが、一連の対応が炎上しました。本人は厳しいツッコミや下ネタも場を盛り上げるためにやったのかもしれませんが、引いてしまったファンも少なくありません」（女性誌ライター）

そもそも、旧ジャニーズタレントを巡っては「質問箱」を発端に度々炎上している。今年の年明けには、timeleszの松島聡（28）が「質問箱」の質問募集を始めるも突如中止。理由として「心無い質問が多かった」と明かしていて、ファンのマナー低下も問題視された。

SNSでは《ジャニーズって質問箱下手だよね》《どんだけ聖人ならいいん？》《まあしょっぴーの言い方やり方も良くないんだけどあんなメッセージ送るのオタクがそもそも間違ってる。彼になら何言ってもいい訳じゃない》などの声が上がる。

「渡辺さんのファンはSnow Manファンの中でも、年齢層低めな女性も多く、ストレートな言葉でキツい質問をする傾向にあります。また人気メンバーの1人ですが、裏を返せばアンチもいる。渡辺さんも期待に応えようとアンチにも対応しており、これが炎上だけでなくファンからも《いちいち反応するな》と怒りを買っています。旧ジャニーズでアンチもうまくかわせるSNS向きとして知られるのは、山田涼介さん、中島健人さん、ラウールさんくらい。SNSは不評な一方、渡辺さんは美容オタクとして知られ、スキンケアブランドや美容クリニックのCMなどでに出演し、本人のSNSも基本は美容やファッション投稿が中心でこれは好評です。が、炎上が続けば美容タレントの活動に悪影響を及ぼす可能性もある。彼は一方的な発信が向いているタイプでしょう」（アイドル誌編集者）

SNSでのファンとの交流はリスクも伴う。

◇ ◇ ◇

旧ジャニタレのメンタルケアが課題だ。●関連記事【こちらも読む】『菊池風磨のカウコン演出に不満噴出 SNS解禁でSTARTO社の課題はタレントのメンタルケアに』…もあわせて読みたい。