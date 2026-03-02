知っておけば安心！彼の“ハグの仕方”が教えてくれる「恋の本気度」
「彼は本気で私のこと好きなのかな…」そんな不安を感じたことはありませんか？実は男性の“ハグの仕方”には、あなたへの本気度が現れています。そこで今回は、彼のハグから「恋の本気度」を見定めるポイントを紹介します。
「強さと優しさ」が伝わるハグは本気の証
遊び相手なら「とりあえず」の軽いハグで済ませる男性も、本命の女性には違います。最初は優しく、そして徐々に強く長く抱きしめるでしょう。それは「離したくない」という気持ちの表れ。また、頭を撫でたり背中をさするような優しいハグは「愛する彼女を安心させたい」という保護欲求からくるものです。
衝動的な「バックハグ」は愛情を抑えきれないことを体現
突然後ろから抱きしめられる「バックハグ」は、男性があなたに対して抑えきれないほど愛情を持っている証拠。「この人を守りたい」「自分だけのものにしたい」という強い思いが行動に出てしまっているのです。
顔の距離は恋の本気度と比例する
ハグ中の顔の距離は恋の本気度と比例します。好きでもない相手とは早く離れたいという心理が働き、顔を遠ざけるもの。一方、本命の女性には頬と頬を寄せたり、耳元でささやいたりなど、できる限り接近しようとします。
男性のハグが上記の特徴を複数持っているなら、恋の本気度はかなり高いと言えるでしょう。ただし、個人差もあるので、ハグだけでなく日常の態度や言葉も合わせて判断してみてくださいね。
