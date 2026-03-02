バーガーキングにて「春のワッパー祭り」スタート！ 5日間限定でセット5種がクーポンで300円引き
【春のワッパー祭り】 開催期間：3月2日～3月6日
ビーケージャパンホールディングスは、ファストフードハンバーガーチェーン「バーガーキング」にてキャンペーン「春のワッパー祭り」を本日3月2日より3月6日にかけて開催している。
本キャンペーンでは5日間限定で各日14時より「ワッパー チーズ セット」、「ダブルワッパー チーズ セット」、「スモーキー BBQ ワッパー セット」、「テリヤキワッパー セット」、「スパイシーワッパー セット」の対象商品5種のワッパーセットがクーポンを利用することで通常価格より300円引きになる。
クーポンは公式アプリをダウンロードすることで獲得が可能で、店内飲食とテイクアウトのどちらでも利用できる。「ワッパー チーズ セット」など通常1,040円のところ、300円引きの740円で購入できる。
「ワッパー チーズ セット」価格:1,040円→740円
「ダブルワッパー チーズ セット」価格:1,440円→1,140円
「スモーキー BBQ ワッパー セット」価格:1,020円→720円
「テリヤキワッパー セット」価格:1,020円→720円
「スパイシー ワッパー セット」価格:1,020円→720円