ビーケージャパンホールディングスは、ファストフードハンバーガーチェーン「バーガーキング」にてキャンペーン「春のワッパー祭り」を本日3月2日より3月6日にかけて開催している。

本キャンペーンでは5日間限定で各日14時より「ワッパー チーズ セット」、「ダブルワッパー チーズ セット」、「スモーキー BBQ ワッパー セット」、「テリヤキワッパー セット」、「スパイシーワッパー セット」の対象商品5種のワッパーセットがクーポンを利用することで通常価格より300円引きになる。

クーポンは公式アプリをダウンロードすることで獲得が可能で、店内飲食とテイクアウトのどちらでも利用できる。「ワッパー チーズ セット」など通常1,040円のところ、300円引きの740円で購入できる。

「ワッパー チーズ セット」価格:1,040円→740円

「ダブルワッパー チーズ セット」価格:1,440円→1,140円

「スモーキー BBQ ワッパー セット」価格:1,020円→720円

「テリヤキワッパー セット」価格:1,020円→720円

「スパイシー ワッパー セット」価格:1,020円→720円