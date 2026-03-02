人気グラビアアイドルの花咲楓香が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ネット上で物議を醸した発言について、真相を改めて説明した。



【写真】ファイターズモチーフの大胆衣装を着用する花咲

花咲に関しては、2月27日にX上で文書を公開。その中で一部のファンから「最近、撮影会やチェキ撮影の時間に思いもよらぬ行動が見受けられ、心が疲れてしまう瞬間が何度かありました」と迷惑行為があったことを告白した。



そのため「2ショットのチェキ撮影中に胸元を凝視せず、カメラ目線を意識すること」など、3つの対策を講じることを発表。この発表に対して、ネット上ではグラビアアイドルの仕事として、胸元を見られることが仕事に入るのかどうかなどで議論を呼んでいた。



この反応を受けてか、花咲は2日に「水着姿を見られるのは全く嫌じゃないよ」と題して水着姿の写真を投稿。写真に付随したALT（代替テキスト・Alternative Text）機能では「先日、自分より2まわり以上も歳上の初対面の男性に、ツーショットで至近距離で胸元をガン見されることが、わたしにとって恐怖を感じてしまっただけなんです…」と議論を呼んだ声明を出したきっかけを明かした。



続けて「イベントのたびにまた怖い思いをするかも、とビクビクして挑むと撮影中も怯えて笑えなくなってしまうので、それはお越しいただくファンのみなさまにも失礼だなと思い、このたび声明文を出させていただきました」と声明を出した意図について説明。ネット上での議論について「言葉足らずの注意喚起で多くの方に勘違いさせてしまい、ここまで炎上してしまったのは本当に申し訳ありません…」と謝罪した。



ただ「グラドル以前にひとりの人間なので、正直怖いものはあります！そこの人権は認めてほしい！」と前述の恐怖体験についてのぬぐいきれない思いも吐露した。そして「ブスブス言われたり、グラビア辞めろとたくさん言われてしまったけど、わたしの写真を見て癒やされたり元気になってくれる人がいる限りはこの活動を辞めたくないので、いつも応援してくださるみなさまのためにも、もうしばらくは活動を続けさせてください♡」とグラビア活動を継続していくことを記し、「この度は大変お騒がせしました」とつづった。



花咲はグラマラスボディと美貌で人気を集めるグラビアアイドル。プロ野球・日本ハムファイターズの熱心なファンとしても知られ、1軍戦だけでなく2軍戦も現地観戦する様子や、グラビア撮影でもファイターズモチーフの衣装を使用することで知られている。



（よろず～ニュース編集部）