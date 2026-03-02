【ゆるキャン△】2027年放送！ ティザービジュアル＆特報PV公開
原作をあfろが描き、2018年にTVアニメ第1作目が放送され、キャンプブームを巻き起こした『ゆるキャン△』。制作決定のみお伝えしていたTVアニメ『ゆるキャン△ SEASON4』が2027年に放送することが決定した。
＞＞＞ティザービジュアルや特報場面カットをチェック！（写真9点）
2024年に放送された『SEASON3』に引き続き、監督は登坂晋、シリーズ構成はピエール杉浦が担当。また新たにキャラクターデザインを宇良隆太、そしてアニメーション制作は制作元請初となるフリュー・ピクチャーズが務める。
また音楽チームもおなじみのメンバーが集結する。劇伴音楽はこれまでのシリーズをすべて制作してきた立山秋航が、さらにオープニングテーマを亜咲花、エンディングテーマを佐々木恵梨、シリーズテーマをキミのねが担当する。
またこのたび、ティザービジュアルと特報PVが公開された。
ティザービジュアルにはなでしこ＆リンに加え、新入生の絵真＆メイも描かれている。さらに、恵那の飼い犬・ちくわと、なでしこが好きな動画配信チャンネルに出てくるサモエドのはんぺんの姿も。
また特報PVでは、ビジュアルのメンバーに加え、千明・あおい・恵那らいつもの本栖高校のメンバーに加え、なでしこの幼なじみ・綾乃の姿も。新しい風と共に変わらぬ空気感でお届けする『SEASON4』では、どのようなキャンプを繰り広げるのか、続報を楽しみにゆるっとお待ちを。
（C）あfろ・芳文社／野外活動ベース
＞＞＞ティザービジュアルや特報場面カットをチェック！（写真9点）
2024年に放送された『SEASON3』に引き続き、監督は登坂晋、シリーズ構成はピエール杉浦が担当。また新たにキャラクターデザインを宇良隆太、そしてアニメーション制作は制作元請初となるフリュー・ピクチャーズが務める。
またこのたび、ティザービジュアルと特報PVが公開された。
ティザービジュアルにはなでしこ＆リンに加え、新入生の絵真＆メイも描かれている。さらに、恵那の飼い犬・ちくわと、なでしこが好きな動画配信チャンネルに出てくるサモエドのはんぺんの姿も。
また特報PVでは、ビジュアルのメンバーに加え、千明・あおい・恵那らいつもの本栖高校のメンバーに加え、なでしこの幼なじみ・綾乃の姿も。新しい風と共に変わらぬ空気感でお届けする『SEASON4』では、どのようなキャンプを繰り広げるのか、続報を楽しみにゆるっとお待ちを。
（C）あfろ・芳文社／野外活動ベース
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優