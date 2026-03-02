「高校一の美少女だった妻は先生の部屋で…」41歳の夫が語る元同級生の妻の”壮絶な過去”と23年後の影響

また元教員の壮絶な性暴力事件が明るみに

2026年2月27日、大手出版社の社員が、担当していた漫画家の男が行った、未成年女性への性加害の示談交渉に加わり、和解条件に関する公正証書の作成を提案していたことがわかった。

これが判明したのは、20日に札幌地裁が漫画家の男に1100万円の支払いを命じた損害賠償請求訴訟の判決が出たからだ。これによると、漫画家の男は2020年2月、札幌市の通信制高校の教員時代、生徒だった女性に凄惨な性暴力を行い、写真や動画も撮影していた。これにより、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金30万円の略式命令を受け、連載していた漫画は打ち切りになった。しかし、その後、編集部はペンネームを変えて別作品の原作者として起用していた。さらに編集者が示談にも関わっていたと報じられている。性加害を軽く見ているといわれても仕方のないことだ。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。これまでにも多くの性暴力被害者に関する調査をしてきており、次のように語る。

「性暴力は“魂の殺人”と呼ばれています。被害者の尊厳、人や社会への信頼、自己肯定感を奪い、人間としての根幹を破壊するからです。心の傷は長く残り、家族関係にも影を落とすこともあります。まして教師と生徒、上司と部下というパワーバランスの元の性暴力は同意したくなくてもそれを口に出すことすらできない場合があり、長く大きな影響を与えます」

学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、様々な事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは、41歳の会社員・秀昭さん（仮名）。「不安定なところがある妻が家出を繰り返しているのです」と電話をかけてきた。話を聞くと、妻は高校時代に教師からの性暴力を受けていた。

山村佳子（やまむら・よしこ）私立探偵、夫婦カウンセラー。

メンタルのダメージでお風呂に入れない

秀昭さんが電話をくれたのは、23時。私が電話に出ると、「こんな夜遅くに出てくれるとは思いませんでした」と驚きつつ、「不安で電話をしてしまいました。今日も妻が帰ってこないのです」と言います。

成人女性が23時に帰宅しないのはよくあることだと思いましたので、心配する理由を聞くと、「妻はとても不安定なところがあって……明日相談に伺っていいですか？」とおっしゃるので、朝9時にカウンセリングルームでお会いすることに。

やってきた秀昭さんは、背が高く整った顔立ちをしており、スーツを着ていました。見た目はいいのですが、シャツの袖や襟は黒く、長くお風呂に入っていない人特有のにおいもします。もしかすると、メンタルのダメージを受けているのではないかと直感。精神的な不調になるとエネルギーが不足し、シャワーを浴びる一連の動作を完遂しにくくなります。そんなこと思いつつ、お話を伺うことに。

「僕は今、休職中なんです。会社のパワハラが原因なんですが、10年前に結婚した妻のメンタルがやばくて、引っ張られてしまいました。でも、全然問題ないです。金はありますので心配しないでください。

あれから結局、妻は1時に帰ってきました。同僚の女性が韓国で結婚式を挙げるので、その相談を受けていたとか。妻はK-POPが好きで韓国に詳しいんです。だから、相談されるのでしょう」

高校の卒業式の日に見てしまった

話がよく見えてこないので、私のところに連絡してくれた理由を伺いました。すると、しばらく黙った後に、「すごく長い話になるんですけれど……」と口を開きました。

「妻と結婚したのは10年前です。僕と妻は県立高校の同級生で、妻は学校でも目立つ美少女で、皆が憧れていた。ただ、ひとり親家庭で貧しいようで、いつもバイトをしていました」

バレーボール部の秀昭さんは、学校が終わるとすぐ帰る妻を目で追っていたそうです。

「初恋だったんですよね。声もかけられないまま卒業式になり、記念に告白しようと思って妻の姿を追いました。すると妻は早足で社会科研究室に入って行った。鍵がかかったドアに耳を当てて聞いていると、30代半ばだった日本史の先生と妻が性交渉的なことをしている声がする。びっくりしてその場を離れました」

その後、妻と再会したのは、28歳の時。23区のはずれにあるキャバクラでホステスとして働いていたのです。

高校の名前を出したら倒れてしまった

「当時、大手住宅メーカーに勤めており、地権者の方に誘われて行ったんですよ。妻は僕のことを覚えていなかったので、高校名を言うと、バターンと倒れちゃったんです。気絶するみたいに。救急車を呼んで、付き添って検査したら何もないと。本人から聞くと、『学校のことを思い出すと倒れちゃうんだよね』と話していたので、精神科に連れて行くと、解離性発作の疑いがあると言われました」

解離性発作とは過去のトラウマ体験（身体的・性的・精神的虐待や、身体への暴力など）による、耐え難いストレスや痛みに対し、心と体を切り離すことで自分を守ろうとする無意識の防衛反応とも言われています。

「そんな妻を守りたいと思ったし、やはり僕は妻が好きだと分かった。そのことを伝えた後、僕は妻の家の近くに引っ越しちゃったんです。頻繁に会うようになったのですが、1年くらいは何もなかった。妻の家に招かれてご飯を食べている時、妻が“私が倒れちゃう理由、話しておきたい”と言うので聞くと、“高校時代に、先生から性暴力を受けた”と話してくれたのです。最初は勉強を教えてもらいに行き、それから体を触られるようになったと。気持ちが悪かったけど、断わって単位をもらえないのも怖いので、受け入れてしまったそうです」

心は断りたいのに、教員という権力と立場の前には、受け入れるしかない。その時の妻の気持ちを考えると、胸が苦しくなります。

「何度も関係を持ち、受け入れるしかないと続ける自分に対して嫌気もさして、自殺も考えたそうです」

秀昭さんは卒業式の日、性交渉の声を聞きながらも、妻を助けなかった自分を責めました。妻の話では、それ以降、先生に似ている人、高校の名前、学校にまつわるものを見ると、倒れてしまうように。まともな仕事にはつけないので夜の仕事を転々としていたようです。

両親の大反対を押し切って結婚

妻の告白を受けて、「この人を一生大切にしよう」と決意。告白から1年ほどして、妻は秀昭さんを受け入れるようになり、交際するように。それから1年目に両親の大反対を押し切って結婚します。妻は専業主婦になりました。

「ウチはちょっと裕福で由緒もある家なので、“大学も出ておらず、出自もよくわからない女を家に入れるな”と大激怒。実家と縁を切りました。妻は“私がいると、みんな悪い方向に行く”と自分を責めて寝込んでしまう。当時を思い出して叫んだり、小さな音で飛び上がったり、睡眠障害を起こしたこともありました」

秀昭さんは妻を養わなければと仕事に邁進し、結果を出し続けて花形部署に異動。すると、上司のパワハラに遭い、1年前に休職したのです。

「ウチは大手で給料もいいのですが、サラリーマンの稼ぎなんてたかがしれている。休職中に昔からやっていた株を本気で始めたんです。20年かけてまとまった種銭を用意しており、それを元手にデートレーダーみたいなことをやっていたら、あっという間に2億円になりました。お金を持つと、全能感みたいなものに囚われてしまう。そこで僕は妻に対して見下した態度を取るようになっちゃったんです」

変化に敏感な妻は、「もう私のことを好きじゃないのね」と言うようになったそう。

「妻に投資理論を披露したり、“どうせわからないでしょう”というような感じで接していたと思います。妻は結婚してから働いていないことに罪悪感を覚えていた。“稼げばいいんでしょ”とエステサロンの受付の仕事を始めました。そんな妻に“時給で働くなんてくだらない”などと言ってしまい、妻から避けられるようになりました」

半年前から、妻の帰宅が遅くなり、外泊もするようになったそうです。

「女友達ができたと言っていましたが、妻に限ってそれはない。男性全般への苦手意識がありながらも、愛を求めるようなところがある。正直、僕は妻に疲れていた。それを察して別の男に愛を求めていると思います」

性被害者が、かつての自分を否定しないために、恋愛や性に依存してしまう傾向があります。妻の場合は、自暴自棄になっている可能性も高い。億単位のお金を得て、自分を見下す秀昭さんへの不信感があり、別の人に心の拠り所を求めることも考えられます。

「もし、男がいたら別れさせたい。僕は離婚するつもりはありません。なんかもう、妻は自分の一部なんですよ。金もあるし、僕と一緒にいれば、絶対に幸せなのだから」

秀昭さんが妻を思う気持ちがよくわかりました。また秀昭さん自身も心の病を抱えている可能性が高い。精神科か心療内科にかかることをお伝えしつつ、妻の調査に入ることにしたのです。

◇なにより問題なのは、妻が高校時代に教師から性暴力を受けていたということだ。その影響が、23年たった今も彼女を苦しめている。秀昭さんが妻に寄り添い、支えてきたことは間違いない。しかしそのあとにボタンの掛け違いが起きてしまったのだろう。

では妻は本当に浮気をしているのだろうか。秀昭さんはどうするのだろうか。調査の結果とふたりの決断は後編「高校時代に教師からの性暴力に苦しんだ41歳妻の「異変」。元同級生の夫が直面した現実と決断」にて詳しくお伝えする。

