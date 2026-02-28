【ニューヨーク＝木瀬武】米メディア大手のパラマウント・スカイダンスは２７日、米ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）を買収することで両社が合意したと発表した。

買収額は１１００億ドル（約１７兆円）で、独占禁止当局の承認を得て９月末までの手続き完了を見込んでいる。

パラマウントはＷＢＤの株式を１株あたり３１ドルで買い取る。株式取得の総額は８１０億ドルで、負債も含めると買収費用は１１００億ドルとなる。当初は１株あたり３０ドルを提案したが、米動画配信大手ネットフリックスとの買収合戦で、買収価格を引き上げていた。

パラマウントは買収により、動画配信事業の効率化や調達コストの削減などで６０億ドルの相乗効果を見込む。両社の映画スタジオは維持し、合算で年間３０本以上の劇場向け映画を製作する。ＷＢＤ傘下のニュース専門放送局ＣＮＮなどの放送事業も買収する。

ＷＢＤを巡っては、ネットフリックスが昨年１２月に買収することで合意したが、パラマウントが株式公開買い付け（ＴＯＢ）で対抗し、争奪戦に発展していた。パラマウントが買収価格を引き上げたことを受け、ネットフリックスは今月２６日、買収を断念する方針を明らかにしていた。