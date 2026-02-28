¡Ú¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤Î¿ä¤·³ô¡ÛÆüËÜ¤Î¡È¥¢¥Ê¥í¥°¹ÔÀ¯¡ÉÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡Ö10Ç¯¸å¤Ë³ô²Á10ÇÜ¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡È¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡É¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¡Ò¹ñºöÌÃÊÁ¡Ó¤È¤Ï
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡×¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¹ÔÀ¯¥³¥¹¥È¤ÎµÞÁý¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òº¬ËÜ¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¹ñ²È¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤Î¿ä¤·³ô¡Ö¹üÂÀ¡×Åê»ñ½Ñ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢¤³¤ÎµðÂç¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ò¿ùÂ¼»á¤¬¿ä¤¹ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨Ãø½ñ¤Ë´ð¤Å¤¯Ãø¼Ô¤Î¸«²ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÌÃÊÁ¤ÎÇäÇã¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢³ô²ÁÅù¤Î¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢½ñÀÒ¼¹É®»þ¡Ê2025Ç¯11·î¡Ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ê¥í¥°¹ÔÀ¯¤òº¬¤³¤½¤®ÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡×
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡¡2025ÈÇ¡×¤Ç»ä¤¬ºÇÂçµé¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ë¡Ö¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¤Êµ¡Ç½¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º¬¤³¤½¤®ºÆ¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤³¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¿Ê¤à¤Ù¤Âç¤¤ÊÊý¸þÀ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤«¤ß¤¯¤À¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢º£¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤È¹âÎð²½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¥³¥¹¥È¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¹âÎð²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¯ÉÜ¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤â¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀÇÉéÃ´¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Ì±´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤À¤±¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç½ñÎà¿½ÀÁ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÈó¸úÎ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì±´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò´°Á´¤ËË¸¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¿½ÀÁ¤ÇµöÇ§²Ä¶ÈÌ³¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ì±´Ö¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ÏÂç¤¤¯³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÃÙ¤ì¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï½»Ì±É¼¤Î¼Ì¤·¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëºÝ¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÃ´Åö¼Ô¤¬»æ¤ÎÂæÄ¢¤È½»´ð¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼êºî¶È¤Ç¾È¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î¿½ÀÁ¤ä¹âÎð¼ÔÊ¡»ã¤Î¼êÂ³¤¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Áë¸ý¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë¤âÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢Ìò½êÂ¦¤âÁë¸ýÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿Í°÷¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬¤¿¤¤¤Ø¤ó¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÊÄ£¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¹ÔÀ¯¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊÀ³²
¤³¤ÎÌäÂê¤Îº¬´´¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ÔÀ¯¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾ÊÄ£¤ä¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹ñ¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö°åÎÅÊÝ¸±¥Ç¡¼¥¿¡×¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬»ý¤Ä¡Ö½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¥Ç¡¼¥¿¡×¤ä¡ÖÀÇ¾ðÊó¥Ç¡¼¥¿¡×¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È»ÔÄ®Â¼¤Ç¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Excel¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤ê¡¢»æ¤Ë½ÐÎÏ¤·¤ÆFAX¤ÇÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍðÎ©¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÃÇ¡×¤¬¡¢¿×Â®¤ÊÀ¯ºöÂÐ±þ¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ëÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐºÒ³²È¯À¸»þ¡¢¹ñ¤¬ÈòÆñ½ê¤Î³«Àß¾õ¶·¤äÈïºÒ¼Ô¿ô¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ËÆþÎÏ·Á¼°¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°ã¤¦¤¿¤á¤Ë¾ðÊó¤¬¤¹¤°¤Ë½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô»þ¤Ë¤â¡¢´µ¼Ô¥Ç¡¼¥¿¤¬¼«¼£ÂÎ¤«¤é¹ñ¤Ø¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤º¡¢ÂÐ±þ¤¬¸å¼ê¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ÖÆüËÜÅÅµ¤¡ÊNEC¡Ë¡×
ÃÏÊý¹ÔÀ¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÃÙ¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸úÎ¨¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹ñ¡¦ÃÏÊý¤Î¹ÔÀ¯Á´ÂÎ¤Î°ìÂÎ±¿±Ä¡×¤òÁË¤à¹½Â¤Åª¤Ê¾ãÊÉ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤Ç¤Ï¡Ö¹ñ¡¦ÃÏÊý¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¶¦ÄÌ²½¡×¡Ö¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡×¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¤Ï¡¢ÁáµÞ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤ºÇ½ÅÍ×¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬NEC¤Ç¤¹¡£
NEC¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Â¿¿ô½ñ¤«¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤âÊ£¿ô¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò¤òµó¤²¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦µ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤ÏÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎNEC¤ÎÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Î¿¤Ó¤ËÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¡¢¸½¾õ¤Î¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¡×¤«¤é¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¡×¤ËÊÑ³×¤Ç¤¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢NEC¤Ïº£¤Î10ÇÜ¤Ç¤Ï¤¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢º£¤ÏÆüËÜ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï³¤³°¤Ë¤âÈÎÏ©¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¿¤·¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÅöÁ³³¤³°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¤Ë¤â¹×¸¥¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤Î¿Í»öÉ¾²Á¤äÂÔ¶ø¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬·üÇ°ÅÀ¤Ë
¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤ÈNEC¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È£¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¡Ö¿·µ¬»²Æþ¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎNEC¤Î¼ÂÀÓ¤«¤éÂ¾¼Ò¤Î¿·µ¬»²Æþ¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¤Î¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤¬¼Ò°÷¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖOpenWork¡×¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¸«¤ë¤È¡¢Áí¹ç3.47¤Ç¤¹¡£NEC¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Î³ä¤Ë¤Ï¾¯¤·Äã¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÔ¶øÌÌ¤ÎËþÂÅÙ¤Î¥¹¥³¥¢¤¬3.3¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬µëÎÁ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡Ö¾ï¤ËÅ¾¿¦¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í»öÉ¾²Á¤ÎÅ¬À´¶¡¢¼Ò°÷¤Î»Îµ¤¤¬¤¤¤º¤ì¤â2.9¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ç¤¹¡£²óÅú¼Ô¤¬2900¿Í°Ê¾å¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÄê¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í»ö¤ÇÅ¬Àµ¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼Ò°÷¤Î»Îµ¤¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ì¤é¤ÎÉÔËþ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂÔ¶øÌÌ¤ÎÉÔËþ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ï½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤òº¬Äì¤«¤é²ò·è¤¹¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÂç¤Ê¤³¤È¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¸å³ô²Á¤¬10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¿ô»ú¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤È¤ÎÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¤ÇÆ³¤½Ð¤·¤¿¡Ö¿ä¤¹ÍýÍ³¡×
ºÇ¸å¤ËºâÌ³Ê¬ÀÏ¤Ç¤¹¡£Èæ³Ó¤Î¤¿¤á¤è¤¯»÷¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¤âÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤â´±¸øÄ£¸þ¤±¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÌ±´Ö¸þ¤±¤Î¼è°ú¤¬Âç¤¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ïµó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¤ò¼ç¸ì¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢º£²ó¤ÏNEC¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ROE¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤Î19.77¡ó¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡ÖOpenWork¡×¤Ç¤â3.60¤ÇÁ´ÂÎ¤Î¾å°Ì3¡ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ò½Å»ë¤µ¤ì¤ëÊý¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÅÀµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢NEC¤âÉÙ»ÎÄÌ¤âÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬Äã¤¤¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤Þ¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤è¤ê¤â´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¤Ë¸þ¤±¤ë¤Ù¤¡¢¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÊý¿Ë¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¸å10Ç¯¤Ç³ô²Á10ÇÜ¤Î¾å¤²Éý¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤·¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùÂ¼ ÂÀÂ¢
¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¡¿Åê»ñ²È