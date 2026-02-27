「ユニクロ」と仏ブランド「コントワー・デ・コトニエ」による「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」2026年春夏コレクションのウィメンズ10アイテムが3月13日に発売されます。

【写真】リネン素材の“ジャンプスーツ”がオシャレ！ 最新フレンチスタイル、全アイテムを一挙にチェック！

同ブランドは、1995年に仏で生まれた「手の届くラグジュアリーブランド」。高品質な天然素材にこだわり、シンプルなデザインでありながら、洗練されたデザインのディテールのフレンチスタイルが魅力になっています。

本コレクションでは、アイリスブルーやベリーレッドをキーカラーとしたアイテムが展開。清涼感のあるボトムスのほか、1枚でスタイリングが完成するドレス、ジャンプスーツなど、リネンを使用したアイテムがラインアップされます。

豊富なカラーバリエーションのTシャツでは、リネン特有の軽やかなドレープと快適な質感を楽しめるよう設計。スキッパーデザインや編地、胸元のディテールにこだわったサマーニットが3種類、刺しゅうを施した華やかなブラウスなどが展開されます。