書籍「SF映画ポスター・コレクション '60s-'80s」

編著：井上由一 ISBN：978-4-86791-077-1 4,510円 3月27日発売

発行：トゥーヴァージンズ

トゥーヴァージンズは、1960年代から1980年代に誕生したSF映画のポスターを掲載した書籍「SF映画ポスター・コレクション '60s-'80s」を、3月27日に発売する。A4変で、オールカラー256ページ。価格は4,510円。

「2001年宇宙の旅」「猿の惑星」「バーバレラ」が公開された1968年から、「ロボコップ」が公開された1987年までの20年間は、世界的大ヒット作が続々と誕生した“SF映画黄金期”。本書は、この黄金期に世界各国で誕生した傑作ポスターをまとめたポスターブックとなっている。

「2001年宇宙の旅」(1968)

「猿の惑星」(1968)

「バーバレラ」(1968)

「エイリアン」(1979)

「ターミネーター」(1984)

掲載作品は約230本。映画史に残る名作のほか、低予算B級作やヒット作の亜流までをカバーしているのが特徴。

ポスターの総掲載数は550点以上。アメリカ・イギリス・日本・フランスからポーランド・ハンガリーまで、世界24カ国から傑作ポスターを収集。誰もが一度は目にしたことのあるアイコニックなビジュアルから各国独自デザインまで、多様多種なアートワークをオールカラーで掲載している。

「ブレードランナー」(1982)

「マッドマックス」(1979)

「時計じかけのオレンジ」(1971)

「地球に落ちて来た男」(1976)

「ニューヨーク1997」(1981)

主な掲載作品は以下の通り

「2001年宇宙の旅」

「猿の惑星」

「バーバレラ」

「時計じかけのオレンジ」

「惑星ソラリス」

「ウエストワールド」

「未来惑星ザルドス」

「ロッキー・ホラー・ショー」

「地球に落ちて来た男」

「スター・ウォーズ」

「未知との遭遇」

「スーパーマン」

「スター・トレック」

「マッドマックス」

「ストーカー」

「タイム・アフター・タイム」

「フラッシュ・ゴードン」

「ある日どこかで」

「ニューヨーク1997」

「マッドマックス2」

「E.T.」

「ブレードランナー」

「遊星からの物体X」

「最後の戦い」

「ターミネーター」

「砂の惑星」

「バック ・トゥ・ザ・フューチャー」

「未来世紀ブラジル」

「エイリアン2」

「ゴーストハンターズ」

「ハイランダー／悪魔の戦士」

「不思議惑星キン・ザ・ザ」

「ロボコップ」

「ヒドゥン」など