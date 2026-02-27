別れたいと言ったら彼が豹変、手渡された“分厚い封筒”の中を見てドン引き…／恋愛人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年2月17日 記事は取材時の状況）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
多くの人が経験があるであろう、恋人との別れ。別れてからも友人関係を続けられる人もいれば、もう二度と会いたくないと思うこともあるでしょう。みなさんは別れ話になったときの相手の行動や言動によって、ガッカリした経験はないでしょうか。今回は別れ際にドン引きした彼の驚くべき行動についてのエピソードを紹介します。
東京都在住の洋子さん（仮名・24歳）は、美容師。以前お付き合いしていた彼に浮気されてしばらく恋愛から遠ざかっていたものの、マッチングアプリで出会った忠さん（仮名・29歳）と2回ほどデートを重ね、お付き合いに至ります。順調にお付き合いをしていましたが…
◆包容力のある5つ年上の彼
「彼は私より5つ年上で、マッチングアプリで同じ美容師ということで意気投合し、次第に仲良くなっていきました。当時の私には仕事の悩みが多く、彼に話を聞いてもらうことも多かったのですが、上から目線でアドバイスをするのではなく、いつも黙ってうなずいて、ただ話を聞いてくれる包容力が素敵だなと感じていたんです」
そう語ってくれた洋子さんは、仕事が忙しいことで以前の彼とはなかなか時間が合わず、その結果浮気されてしまったことをトラウマに感じていたんだそう。今回は同じ美容師の彼だからこそ仕事に対する理解もあり、安心感があったと話してくれました。
「家も近く仕事終わりに一緒に飲みに行くことが多かったのですが、彼は毎回黙ってお会計を済ませてくれていました。『今日は私に払わせてほしい』と何度言っても『俺の方が年上なんだから気にしなくていいよ』とお財布すら出させてくれないような人で、後日お礼にちょっとしたプレゼントを渡したり、家で手料理を振舞うと『いつもありがとう』と言って喜んでくれました。
忠さんは、「尽くすのが好きだから」と口癖のように言っていたらしく、洋子さんは今まで経験したことないくらい幸せな時間を過ごさせてもらったと語ってくれました。
◆友人伝いに彼の浮気が発覚
「ちょうど交際して1年を迎えた頃から、彼が家の中でも携帯を肌身離さず持ち歩くようになり、パスワードを変えるなど不審な行動が増えたことで彼に不信感を抱くようになったんです。『浮気されてるかも』と考えがよぎる中、友人から『忠君が女の子と手をつないで歩いているのを見た』と聞いたことがきっかけで、浮気を確信しました」
浮気に対するトラウマがあった洋子さんは、勘違いだったら申し訳ないと思い、忠さんに友人が目撃したことを正直に話したんだとか。
「次の日彼の家に行ったときに、『昨日って誰かと一緒にいた？』と聞くと、『え、何で？』と急に慌てた様子だったんです。『友達が昨日、忠君が女の子と歩いてるの見たっていうんだけど…』と正直に話すと、『ごめん』とすんなりと浮気を認めました。私が以前の彼に浮気されて別れた経緯も話していたので、ショックが大きかったことは今でも覚えています」
信頼していた忠さんに浮気されたことは、本当に許せなかったという洋子さん。その場で別れを決めたんだそう。「浮気はどうしても許せないし、こんな形でお別れするのは悲しかった」と話してくれましたが、のちにそれ以上の絶望を味わうことになるなんて…
◆突然渡された分厚い封筒
「浮気を認めた後、『ごめん、もう悲しませない』と何度も謝ってきたのですが、『それでもごめんね、もう別れてほしい』と、まだ好きな気持ちを押し殺して伝えました。すると彼は諦めたような態度で急に怒りだし、豹変したんです。『分かったよ、別れるのね、じゃあ最後に渡したいものあるから』と棚の中から何かを探し始め、分厚い封筒を渡されました」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
多くの人が経験があるであろう、恋人との別れ。別れてからも友人関係を続けられる人もいれば、もう二度と会いたくないと思うこともあるでしょう。みなさんは別れ話になったときの相手の行動や言動によって、ガッカリした経験はないでしょうか。今回は別れ際にドン引きした彼の驚くべき行動についてのエピソードを紹介します。
◆包容力のある5つ年上の彼
「彼は私より5つ年上で、マッチングアプリで同じ美容師ということで意気投合し、次第に仲良くなっていきました。当時の私には仕事の悩みが多く、彼に話を聞いてもらうことも多かったのですが、上から目線でアドバイスをするのではなく、いつも黙ってうなずいて、ただ話を聞いてくれる包容力が素敵だなと感じていたんです」
そう語ってくれた洋子さんは、仕事が忙しいことで以前の彼とはなかなか時間が合わず、その結果浮気されてしまったことをトラウマに感じていたんだそう。今回は同じ美容師の彼だからこそ仕事に対する理解もあり、安心感があったと話してくれました。
「家も近く仕事終わりに一緒に飲みに行くことが多かったのですが、彼は毎回黙ってお会計を済ませてくれていました。『今日は私に払わせてほしい』と何度言っても『俺の方が年上なんだから気にしなくていいよ』とお財布すら出させてくれないような人で、後日お礼にちょっとしたプレゼントを渡したり、家で手料理を振舞うと『いつもありがとう』と言って喜んでくれました。
忠さんは、「尽くすのが好きだから」と口癖のように言っていたらしく、洋子さんは今まで経験したことないくらい幸せな時間を過ごさせてもらったと語ってくれました。
◆友人伝いに彼の浮気が発覚
「ちょうど交際して1年を迎えた頃から、彼が家の中でも携帯を肌身離さず持ち歩くようになり、パスワードを変えるなど不審な行動が増えたことで彼に不信感を抱くようになったんです。『浮気されてるかも』と考えがよぎる中、友人から『忠君が女の子と手をつないで歩いているのを見た』と聞いたことがきっかけで、浮気を確信しました」
浮気に対するトラウマがあった洋子さんは、勘違いだったら申し訳ないと思い、忠さんに友人が目撃したことを正直に話したんだとか。
「次の日彼の家に行ったときに、『昨日って誰かと一緒にいた？』と聞くと、『え、何で？』と急に慌てた様子だったんです。『友達が昨日、忠君が女の子と歩いてるの見たっていうんだけど…』と正直に話すと、『ごめん』とすんなりと浮気を認めました。私が以前の彼に浮気されて別れた経緯も話していたので、ショックが大きかったことは今でも覚えています」
信頼していた忠さんに浮気されたことは、本当に許せなかったという洋子さん。その場で別れを決めたんだそう。「浮気はどうしても許せないし、こんな形でお別れするのは悲しかった」と話してくれましたが、のちにそれ以上の絶望を味わうことになるなんて…
◆突然渡された分厚い封筒
「浮気を認めた後、『ごめん、もう悲しませない』と何度も謝ってきたのですが、『それでもごめんね、もう別れてほしい』と、まだ好きな気持ちを押し殺して伝えました。すると彼は諦めたような態度で急に怒りだし、豹変したんです。『分かったよ、別れるのね、じゃあ最後に渡したいものあるから』と棚の中から何かを探し始め、分厚い封筒を渡されました」