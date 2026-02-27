福留光帆、「私ってなにがいいんやろう」
タレントの福留光帆（22歳）が、2月26日に放送されたトーク番組「見取り図じゃん」（テレビ朝日系）に出演。紅しょうが・稲田美紀から「全然わからないんですよ。福留さんをいいと思う男子が」と言われ、「たしかに、私ってなにがいいんやろう」と思ってしまったと語った。
お題について激しい議論を交わす企画「びちゃびちゃ水掛け論」が行われ、女性芸能人が売れるために必要なのは男性ファンか、女性ファンかという議論が交わされた。
福留光帆は自分のファンの90％以上が男性であり、アンチになってしまうと男性の方が面倒であるため、男性を味方につけた方がいいと話す。福留の言葉を聞いていた紅しょうが・稲田美紀は「全然わからないんですよ。福留さんをいいと思う男子が」と語る。
福留は稲田に水を掛け、男性ファンの良さをアピールしつつ、「自問自答の時間がありました。稲田さんに『おまえのこと誰が好きやねん？』みたいに言われて、たしかに、私ってなにがいいんやろう」と思ってしまったと語った。
