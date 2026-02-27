組立不要、天板角度も高さも自由に調整できる！折りたたみ式スタンディングデスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ガス圧で高さ74〜108.2cmまで無段階昇降し、天板角度も90°調整できる折りたたみ式スタンディングデスク「100-ERD055BK（ブラック）」「100-ERD055W（ホワイト）」を発売した。
■組み立て不要、届いたその日から即戦力
本製品は完成品でお届け。面倒な組み立て作業は一切不要。箱から出せばすぐに使用でき、テレワークやオフィスのレイアウト変更にもスムーズに対応。急な導入や追加導入にも最適で、時間を無駄にしないスマートなワーク環境を実現する。
■ガス圧式でスムーズ昇降、理想の高さへ
レバー操作だけで高さ74〜108.2cmまで無段階に調整できる。ガス圧式のため力をかけずにスムーズな昇降が行える。座り作業からスタンディングワークへ瞬時に切り替えられ、姿勢の変化による集中力向上や健康的な働き方をサポートする。
■90°チルト天板で作業スタイル自由自在
天板は最大90°まで角度調整が可能。ノートPC作業、タブレット操作、資料閲覧など用途に応じて自在にアレンジできる。タブレットホルダーとドリンクホルダーは角度を変えても水平を保つ設計だ。快適性と実用性を両立している。
■折りたたんでスリム収納、省スペース設計
脚部は折りたたみ可能で、使わない時はスリムに収納する。わずか約23cmの薄さで隙間収納もできる。低床キャスター付きで移動もスムーズ。オフィスのフリーアドレス化や自宅ワークスペースの有効活用にも最適だ。
■細部まで配慮した安心設計
天板サイズはW70×D52cmとゆとりのある設計。丸みのあるエッジ加工で腕への負担を軽減する。さらに落下防止ストッパー、バッグやヘッドホンを掛けられるフック付き。耐荷重30kgで機器や資料も安心して設置できる。
