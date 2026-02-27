「学生を舐めてるとしか思えない」「頭下げろよ。おかしいだろ！」。1月20日、悠仁さまの通われる筑波大学のある一室が、緊迫した空気に包まれていた。昨年12月に公表された学生向け宿舎の利用料値上げについて、大学側が説明会を開き、学生たちと向き合っていたのだ。ある大学関係者が語る。

【写真】手には信玄餅味のアイス、スキー合宿後にサービスエリアに立ち寄る悠仁さま。他、「監獄」と揶揄されることもある筑波大学の宿舎なども

「筑波大には計3517室と、国立大学の中でも最大規模の宿舎が設置されています。風呂トイレなどが共用の簡素な部屋が多く、これまで月約1万5000〜4万円ほどで入居できました。今回、大学は光熱費の高騰などを理由に1万〜3万円ほどの値上げを4月から実施する予定です」

この方針に対し、学生からは「周知が遅すぎる」「学生の意見は無視か」などと異論が噴出。説明会では冒頭のように厳しい言葉や、ヤジまで飛び交った。悠仁さまのお住まいの候補にも挙げられていた学生宿舎。大学関係者にとって特別な場所なのだという。

「学生たちが交流を結ぶ宿舎は、在校生やOB・OGにとって、まさに青春の象徴です。悠仁さまの入学前には、永田恭介学長も"同世代で揉まれながら学ぶのが基本"と会見で宿舎入居をすすめていました。結果的に悠仁さまは民間の集合住宅を借りられましたが、新入生の半数ほどが宿舎に入るとあって、ご学友から値上げを嘆く声をお耳にされていても不思議ではありません」（前出・大学関係者）

実際、その影響は学生を直撃していると、地元不動産関係者が明かす。

「宿舎に住む在校生から、相談が相次いでいます。近辺のアパートの相場は月3万〜4万円で、値上げ後の宿舎利用料とほぼ変わらない。あえて老朽化した宿舎を選ぶ理由がなく、多くの学生が急遽、住まいを見直すことになっています」

学生らが憤っているのは、大学側の急な決定ばかりではない。説明会での副学長による"高圧的"な発言も火に油を注いだという。前出の大学関係者が語る。

「副学長は"（説明会の内容を外部に漏らすようならここから）出ていってほしい"と牽制。事前に学生へのヒアリングがなかったことを指摘されると、"学生さんが入る会議とかミーティングは存在しない"と語り、値上げは決定事項だというスタンスを崩しませんでした。憤慨した学生が謝罪を求めるなど、説明会は4時間超にわたり紛糾しました」

筑波大学OBの指宿昭一弁護士が、現状を憂える。

「筑波大学には苦学生も多く、今回の値上げで経済的な将来計画が狂ってしまった人も少なくないようです。国立大学の懐事情が苦しいのはわかりますが、大学側のやり方は強引すぎますし、説明も足りません。法的に大学と争うことを検討している学生もいるようです」

大学側に問うと、「当事者である学生に伝わりやすい説明となるよう努めてまいります」と回答した。争いが長引けば、悠仁さまがお心を痛めるような事態にもなりかねない。

※女性セブン2026年3月12日号