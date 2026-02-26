都心から日帰りで満喫！「スペーシアX」とバスで巡る日光東照宮＆中禅寺湖の観光モデルプラン
旅行系YouTubeチャンネル「旅のヤマネ / Travel Yamane」が「【日帰り】スペーシアXで日光へ！ 最高の特急に乗って優雅なひとり旅」と題した動画を公開しました。今回は、東武鉄道の新型特急「スペーシアX」のコックピットラウンジを利用し、浅草から日光への移動そのものを楽しむ旅の様子と、世界遺産「日光の社寺」や中禅寺湖を巡る日帰り観光プランを紹介しています。
動画の冒頭、ヤマネさんは浅草駅から「スペーシアX」に乗車します。今回利用したのは1号車の「コックピットラウンジ」。ホテルのラウンジを思わせる上質な空間で、ソファー席からは前面展望も楽しめます。ヤマネさんは車内のカフェ「GOEN CAFE」で、限定のクラフトビール「NIKKO LAGER」（800円）を注文。「早起きしてまだ眠気の残る頭をシャキッと目覚めさせてくれるような軽快な一杯」と、優雅な移動時間を満喫する様子が映し出されます。六角形の窓や細部までこだわったインテリアに対し、「高級ホテルのような雰囲気」と感嘆の声を漏らしていました。
日光到着後は、世界遺産エリアへ。朱塗りが美しい「神橋」を渡り、平成の大修理を終えた「輪王寺」の三仏堂、豪華絢爛な「日光東照宮」の陽明門などを巡ります。特に陽明門では、魔除けのためにあえて未完成の状態にしたとされる「逆柱」のエピソードを紹介しました。その後、路線バスで「いろは坂」を登り、中禅寺湖と華厳の滝へ。日本三名瀑の一つである華厳の滝を無料展望台から眺め、自然の雄大さを伝えています。
移動時間をも旅のハイライトに変える「スペーシアX」と、見どころ満載の日光観光。優雅で充実した日帰り旅行のプランとして、参考にしてみてはいかがでしょうか。
