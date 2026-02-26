もしも、エレベーターに閉じ込められたら…

2月22日、東京スカイツリーでエレベーターが止まり、20人が約5時間半にわたり閉じ込められました。

【写真を見る】エレベーター 閉じ込められたらどうする？天井から脱出できる？やってはいけない「無理な行動」も

マンションや職場、駅などで私たちが毎日のように使っているエレベーターですが、突然、閉じ込められたら、どう行動すればよいのでしょうか。

災害がきっかけでエレベーターが停まることがあります。

2016年の熊本地震では、4月14日の前震以降、54台のエレベーターで閉じ込めが発生しました。

もし、エレベーターに乗っている時に地震が起きたらどうすればいいのでしょうか。

保守・点検を担う事業者の協力のもと、地震が起きた時を再現しました。

自動で最寄階に停止・照明は消える とにかく「落ち着いて行動」

2009年以降に設置されたエレベーターには「地震の初期微動を感知して、自動的に最寄の階に停まり、ドアが開く」装置の導入が義務付けられています。

三菱電機ビルソリューションズ 山下辰巳さん「地震が起きると、表示とアナウンスが出て最寄り階に停止します。扉が開いたら出ていただく。この時に、外から乗り込まないように照明も消えます」

エレベーターに乗っているときに揺れを感じたら、次のように行動しましょう。

1：まずは全ての階のボタンを押す

揺れを感じたら全ての階のボタンを押し、止まった階で降りることが重要です。

2：もし閉じ込められた場合…エレベーター内のインターホンや携帯電話で管理会社などと連絡をとり、救助を待つ

大切なのは、とにかく「落ち着いて行動すること」です。

山下さん「中に閉じ込められたからと言って酸素が薄くなるとか、急に落ちるとか、そういうことはないので安心していただいて、我々の到着を待っていただければと思います」

天井から脱出できる？ ほかNG行動

そして、やってはいけないこともあります。

山下さん「ドアを無理やり開けようとすると機器が変形して、救出に時間がかかることもある。なるべく、そういったことはされずにお待ちいただければと思います」

また、救助がいつになるか分からない場合もあります。

大声で助けを呼んだり、扉を強く叩いたりすることは避けて、体力の温存を優先する必要があります。

映画やドラマの世界では天井から脱出するシーンもありますが、エレベーターのカゴの外は危険なため、基本的に天井は開かないようになっているということです。

山下さん「日ごろからエレベーターの点検をしていますし、閉じ込めが起きないように最善を尽くしている。救出する体制もしっかりできていますので、あとは安心してお待ちいただきたいと思います」