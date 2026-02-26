この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「9割の子が陥る我流の罠！？コレが頭のいい子がしている究極の勉強法」を公開した。現代の子育てにおいて尊重されがちな「個性」が、学習においては足かせになる場合があるとし、多くの子供が陥る「我流」の危険性と、成績を伸ばすための本質的なアプローチについて解説している。

動画内で高松氏は、学習における「我流」について「一つの大きな落とし穴がある」と指摘する。現代社会では個性の尊重が重視されるが、学びの初期段階における自己流は非効率的であると断じた。具体例として、授業中に講師が図や表を用いて解説しても「10人に9人はノートに書かない」という肌感覚を紹介。多くの生徒が、先人が築き上げた効率的な解法を無視し、自己流で解こうとして苦戦している現状を明かした。

高松氏は、スポーツや武道と同様に勉強も「先生のマネをして上手くなっていくもの」と定義。ビジネス用語の「TTP（徹底的にパクれ）」を引用し、まずは教師の板書や解答例をそっくりそのまま写すことの重要性を説いた。グラフの発明者デカルトなどを例に挙げ、「先人が作り上げた素晴らしいものを手に入れる」ことこそが、最も効率的で賢い学習法であると強調している。

最後に、個性を発揮するのは基礎を習得した後でも遅くないと説明。「まずは先生のマネをしましょう」と、親が子供に対して模倣を促すようアドバイスし、基礎の徹底こそが最終的なオリジナリティにつながると締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:44

「我流の落とし穴」個性を尊重する現代社会の盲点
02:50

10人に9人は書かない「わかりやすい図」を無視する子供たち
05:26

マネをすることの「3つのメリット」とは
10:06

ビジネスでも重要視される「TTP」の精神
11:10

まずは「先生の板書」をそっくりそのまま写すべき理由

関連動画（外部リンク）

